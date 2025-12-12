Legence s'effondre après que Blackstone a réduit sa participation dans le cadre d'une offre secondaire élargie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions de Legence amp;lt;LGN.Oamp;gt;, fournisseur de services d'ingénierie et de maintenance, perdent 8,1 % à 42,08 $

** LGN a annoncé jeudi la fixation du prix de l'offre secondaire élargie de 8,4 millions d'actions par le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone amp;lt;BX.Namp;gt; à 45 dollars l'unité

** L'offre a été augmentée par rapport à la taille initiale de 7 millions d'actions et le prix a été fixé avec une décote de 1,7 % par rapport à la dernière clôture

** L'action a glissé de 6,6 % mercredi après que LGN a dévoilé l'offre d'actions

** Goldman Sachs et Jefferies ont été les co-chefs de file de l'offre

** LGN, soutenu par Blackstone, est entré en bourse à New York en septembre après une introduction en bourse de 728 millions de dollars

** 12 des 13 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et une comme "conservée"; PT médian de 46 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, LGN a progressé de 63,6 % depuis ses débuts en septembre