Legence perd du terrain, Blackstone cherchant à réduire sa participation dans le cadre d'une offre secondaire

9 décembre - ** Les actions de Legence LGN.O , fournisseur de services d'ingénierie et de maintenance, ont baissé de 4,4 % à 46,35 $ dans les échanges prolongés

** LGN annonce le lancement d'une offre secondaire de 7 millions d'actions par le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone BX.N .

** Goldman Sachs et Jefferies agissent en tant que co-chefs de file et Blackstone Capital Markets en tant que co-gestionnaire de l'offre

** LGN, soutenu par Blackstone, est entré en bourse à New York en septembre après une introduction en bourse de 728 millions de dollars

** LGN a 105,3 millions d'actions en circulation, selon le prospectus d'offre

** 14 courtiers sur 15 évaluent l'action à "acheter" ou plus et un à "conserver"; PT médian de 46 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action LGN a progressé de 73 % depuis ses débuts en septembre