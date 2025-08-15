Legence dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Donald Trump et Vladimir Poutine volent chacun vendredi en direction de l'Alaska pour s'y retrouver dans un tête-à-tête historique, qui testera la promesse du président américain de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Ce sommet à Anchorage, aux confins des ...
L'année passée, Alphonse Akadié, un pêcheur ivoirien, a fait exhumer les corps de ses proches décédés avant qu'ils ne soient emportés par les eaux: en quelque 50 ans, l'océan Atlantique, qui monte sous l'effet du réchauffement climatique, a englouti presque tout ...
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, tout comme Wall Street à mi-séance, dans un contexte de prudence après les dernières données sur l'inflation et avant le sommet réunissant le président américain Donald Trump et son ...
La Bourse de Paris a fini dans le vert vendredi, après la publication d'une série d'indicateurs économiques aux Etats-Unis, dans l'attente de la rencontre imminente en Alaska entre les présidents Trump et Poutine sur la guerre en Ukraine. Le CAC 40 a pris 0,67% ...
