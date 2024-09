Legal & General trouve un directeur général pour son nouveau pôle gestion d’actifs

Legal & General Group vient de recruter Eric Adler en tant que directeur général de son nouveau département de gestion d’actifs. Ce pôle, dont la création a été annoncée mi-juin, va réunir Legal & General Investment Management, la gestion d’actifs cotés, et Legal & General Capital, la gestion d’actifs non cotés. Cette réorganisation avait conduit au départ de Michelle Scrimgeour, la directrice générale de LGIM.

Eric Adler vient de PGIM, la société de gestion de Prudential Financial, où il est actuellement président et directeur général de l’activité Private Alternatives de 320 milliards de dollars. Ce pôle regroupe le crédit privé, l’immobilier, les infrastructures et le private equity. Avant cela, Eric Adler était directeur général et directeur des investissements de PGIM Real Estate, président du private equity et responsable de l’activité européenne.

Son profil “gestion alternative” cadre bien avec les ambitions de Legal & General dans ce domaine. Le groupe, qui gère plus de 1.100 milliards de livres sterling d’actifs, veut faire passer sa plateforme de marchés privés de 52 à 85 milliards de livres sterling d’ici à 2028. Pour la gestion d’actifs, il vise un bénéfice opérationnel de 500 à 600 millions de livres sterling d’ici 2028.

Laurence Marchal