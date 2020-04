Legal & General IM maintient la pression sur les entreprises

(NEWSManagers.com) - Legal & General Investment Management (LGIM) fait son bilan. L' an dernier, l' entreprise, dotée de 1.400 milliards d' euros sous gestion, s' est opposée à l' élection de plus de 4.000 administrateurs au niveau mondial et a engagé des sanctions à l' encontre de onze sociétés dans le cadre de son dispositif Climate Impact Pledge, parmi lesquelles Exxon Mobil et China Construction Bank. Selon la neuvième édition de son rapport Active Ownership publié ce matin, son engagement va se poursuivre cette année sur plusieurs fronts, dont le climat.

Fin mars, Sacha Sadan, son directeur investment stewardship (gestion de investissements), a envoyé un courrier à plus de 500 entreprises afin de les rassurer sur le profil d' investisseur de long terme du gérant. Dans un contexte de pandémie, LGIM les a priées de ne pas se concentrer uniquement sur le sort des actionnaires mais aussi sur l' ensemble des parties prenantes, dont les salariés et les fournisseurs. " L'idée est de bien comprendre que cette pandémie nous concerne tous" , explique Marion Plouhinec, analyste ESG senior chez LGIM, " depuis le début de l'épidémie, nous avons constaté une évolution dans la conception que les entreprises se font de leur rôle. Beaucoup d'entre elles se sont montrées à la hauteur des enjeux en décidant de suspendre les dividendes et de renoncer au versement des bonus des dirigeants" .

La question des rémunérations fait partie des principaux dossiers de 2020. L' an dernier, le gérant s' est opposé à 35% des enveloppes de rémunération au niveau mondial. " Cette année, nous serons plus stricts en matière d'inclusion financière" , indique Maria Ortino, global ESG manager chez LGIM : " notre expérience outre-Manche en matière de vote contre les entreprises dont les retraites des cadres ne sont pas alignées sur celles de l'ensemble des salariés nous encourage à généraliser cette initiative" . Le gérant, qui a annoncé en janvier son intention de s' opposer aux entreprises cumulant les fonctions de président et de directeur général, va aussi poursuivre ses efforts en matière de diversité : " nous ne voulons pas simplement nous concentrer sur le nombre de femmes présentes au sein des conseils d' administration mais aussi nous assurer qu' elles sont en nombre suffisant dans les promotions à venir" , poursuit Maria Ortino.

Pour la France, LGIM entend passer au crible les bonnes pratiques de gouvernance : " Le problème principal au sein des entreprises françaises relève de l'indépendance des conseils d'administration, des comités de rémunérations et des comités d' audit" , explique Marion Plouhinec.