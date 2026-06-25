Leerink relève son objectif de cours pour Eli Lilly en raison des perspectives de croissance liées à un médicament contre l'obésité

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25 juin - ** Leerink Partners relève son objectif de cours sur Eli Lilly LLY.N de 1.119 $ à 1.232 $ et maintient sa recommandation « surperformer »

** La société de courtage souligne la demande plus forte à l’étranger pour le tirzepatide, l’impact positif attendu de la prise en charge par Medicare des médicaments contre l’obésité à compter du 1er juillet, ainsi que le potentiel de hausse lié au portefeuille de produits de LLY dans le domaine de l’obésité

** Le tirzepatide est le principe actif du Mounjaro, médicament antidiabétique de LLY, et du Zepbound, médicament amaigrissant; Leerink prévoit pour 2026 un chiffre d’affaires hors États-Unis de 19,5 milliards de dollars pour le tirzepatide, soit un chiffre supérieur au consensus de 18,5 milliards de dollars

** Leerink considère l’eloralintide, le médicament expérimental de LLY contre l’obésité à base d’amyline, comme un moteur clé à long terme; il prévoit pour 2032 un chiffre d’affaires de 13,6 milliards de dollars, contre un consensus de 4,7 milliards de dollars

** Leerink affirme que l’eloralintide est “largement sous-estimé, tant en monothérapie qu’en association thérapeutique” et que son association avec le tirzépatide “pourrait entraîner une perte de poids plus importante et une meilleure tolérance gastro-intestinale”

** “Nous estimons que les résultats du deuxième trimestre pourraient dépasser nos estimations et celles du consensus, grâce à la progression mondiale du tirzépatide qui compenserait le recul de Foundayo”, indique Leerink; la société estime le chiffre d’affaires du deuxième trimestre à 20,6 milliards de dollars

** Leerink s'attend à ce que les ventes de Foundayo s'améliorent au cours des prochains trimestres; la société prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires mondial de 895 millions de dollars, inférieur au consensus de 1,3 milliard de dollars