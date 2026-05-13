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Leerink relève la note de J&J alors que ses nouveaux médicaments prennent de l'ampleur
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 12:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** La société de courtage Leerink Partners relève la note du conglomérat de la santé Johnson & Johnson JNJ.N de « en ligne avec le marché » à « surperformer » et augmente son objectif de cours de 252 $ à 265 $

** Ce nouvel objectif de cours implique un potentiel de hausse de 18 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Leerink estime que les nouveaux produits de J&J peuvent stimuler une croissance plus rapide du chiffre d'affaires au cours des prochaines années, en particulier dans le secteur pharmaceutique

** « Notre thèse est que la forte dynamique des nouveaux médicaments entraînera une accélération de la croissance du chiffre d'affaires et une surperformance du titre » - Leerink Partners

** Leerink souligne les principaux moteurs de la société, notamment le médicament oral contre le psoriasis Icotyde, récemment approuvé, le médicament contre le cancer de la vessie Inlexo, le médicament contre le cancer du poumon Rybrevant et le médicament contre la maladie de Crohn Tremfya

** Leerink relève ses prévisions de ventes pour l'Icotyde et table désormais sur un chiffre d'affaires de 405 millions de dollars en 2026 et de 10,5 milliards de dollars en 2032

** Leerink note que les investisseurs suivront de près plusieurs mises à jour concernant les médicaments de J&J cette année, notamment les données à plus long terme sur le psoriasis pour l'Icotyde et celles sur le cancer de la vessie pour l'Inlexo au second semestre 2026

** La société de courtage mentionne également les données sur le myélome multiple concernant les associations de Talvey avec Darzalex et/ou Pomalyst, également attendues au second semestre

** À la clôture d'hier, l'action JNJ affichait une hausse d'environ 8,4 % depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/05/2026 à 12:56:47.

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