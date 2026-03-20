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Leerink Partners réduit l'objectif de cours de Boston Scientific en raison de prévisions de croissance stables dans le domaine de l'électrophysiologie
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 11:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Le courtier Leerink Partners réduit l'objectif de prix pour le fabricant d'appareils médicaux Boston Scientific BSX.N à 89 $ contre 95 $

** Leerink Partners réitère sa notation "surperformance"

** Leerink Partners indique qu'il réduit le PT après avoir "revu à la baisse ses estimations pour l'activité Electrophysiologie de BSX, avec des réductions significatives de ses prévisions pour les années à venir"

** Le nouveau PT représente une hausse de 27,3% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage s'attend maintenant à ce que l'activité d'électrophysiologie de BSX aux États-Unis affiche une croissance essentiellement stable d'environ 0,2 % au cours de l'exercice 2027, par rapport à son estimation précédente de 11,1 %

** "Même après avoir considérablement revu à la baisse nos estimations pour l'électrophysiologie de BSX pour tenir compte de la perte plus agressive de parts de PFA aux États-Unis, cela se traduit par des changements relativement mineurs dans nos estimations globales sur le chiffre d'affaires et le BPA ajusté de BSX" - Leerink Partners

** Trente-cinq des 37 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 2 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 105 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 26,75 % depuis le début de l'année

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