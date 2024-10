Lectra : prise de participation minoritaire d'environ 30% dans AQC

(AOF) - Lectra a conclu un partenariat stratégique avec la société française AQC. Ce partenariat stratégique s’accompagne d’une prise de participation minoritaire d'environ 30% au capital AQC au travers d’une augmentation de capital de 1,3 million d’euros. Lectra dispose également d’options de montée progressive au capital de la société, en vue d’accompagner son développement. Fondée en 2019, AQC développe et commercialise des solutions SaaS basées sur l'IA et des équipements innovants de reconnaissance automatique de défauts textiles grâce à des algorithmes de machine learning.

AQC vise ainsi à accélérer les étapes de contrôle qualité textile qui restent essentiellement manuelles à ce jour, et qui reposent sur le savoir-faire d'opérateurs très qualifiés.

"S'associer à une entreprise technologique leader comme Lectra ayant une présence forte dans l'industrie de la mode nous permettra d'accélérer notre développement technologique et commercial", déclarent Pierre Magrangeas, et Christian Bracich, co-fondateurs de AQC.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Numéro un mondial des systèmes de découpe de matériaux souples créé en 1973 et présent dans 100 pays ;;

- Chiffre d’affaires de 478 M€ réalisé à pour près de 50 % dans la mode, puis l’automobile (airbags et sièges) et l’ameublement ;

- Ambition 2030 : positionnement incontournable dans l’industrie 4.0 du textile, l’automobile et l’ameublement via la constitution d’un patrimoine technologique élevé et la croissance externe ;

- Capital détenu à 12,7 % par le fondateur Daniel Harir i, Rudi de Winter étant président- directeur général du conseil de 8 administrateurs.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- fondée sur la récurrence des contrats (65 % du chiffre d’affaires dont 40 % pour les licences perpétuelles de logiciel) et une forte génération d’autofinancement ;

- concentrée sur l’optimisation des synergies avec Gerber, TextileGenesis puis Launchmetrics, et l’accélération des ventes de logiciels sur le modèle SaaS,

- soutenue par une innovation dynamique (près de 12 % des revenus) ;

- Stratégie environnementale visant la réduction de l’impact environnemental et le recyclage à 80 % de l’eau ;

- Poursuite de la progression des prises de commandes ;

- Bilan non endetté avec des capitaux propres de 418 M€ et une trésorerie nette de 17 M€ .

=/ Défis /=

- Vers des cessions d’actifs non-stratégiques, soit moins de 5 % du chiffre d’affaires ;

- Intégration de Launchmetrics (plateforme cloud de performance de marques de mode, beauté…) ;

- Après un repli du bénéfice au 1 er trimestre, objectif 2024 confirmé de 480 à 530 M€ de chiffre d’’affaires et de 85 à 107 M€ de résultat opérationnel ;

- Stratégie 2025 aux objectifs révisés en baisse : chiffre d’affaires supérieur à 600 M€, dont 15 % de chiffre d’affaires SaaS, et une marge opérationnelle de + 20 % ;

- Dividende 2023 de 0,36 €.