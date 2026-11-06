LECTRA : Poursuite du programme de rachat d'actions

Communiqué

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Poursuite du programme de rachat d'actions





Paris, le 6 novembre 2026 ,

Dans le cadre de son programme de rachat d’actions mis en œuvre le 5 mai 2026, amendé le 31 août 2026, Lectra annonce avoir confié à Natixis un nouveau mandat portant sur l’acquisition de ses propres actions. Il sera mis en œuvre à compter du 9 novembre 2026 pour un montant maximum de 14 044 635 euros, incluant un reliquat de 1 544 635 euros non utilisé dans le cadre du précédent mandat.

Ce programme est mis en œuvre dans le cadre de l’autorisation accordée par l’Assemblée générale mixte du 29 avril 2026.

Les informations concernant les interventions sur le titre de la Société dans le cadre de ce programme de rachat d'actions seront publiées conformément à la réglementation en vigueur et sur www.lectra.com , rubrique Investisseurs / Information réglementée .

A propos de Lectra

Lectra est un accélérateur de la transformation de ses clients.

Le Groupe propose des solutions qui combinent logiciels, équipements de découpe, données et services, en s’appuyant sur des technologies de pointe, en particulier l’intelligence artificielle agentique. En alliant expertise sectorielle et intelligence industrielle, Lectra aide les acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement à repenser leurs opérations.

Dans la mode, Lectra intervient dans le développement produit, la fabrication et la mise sur le marché, tout en renforçant la collaboration et la traçabilité des produits. Dans l’automobile et l’ameublement, le Groupe met son savoir-faire au service de l’optimisation des processus de production.

Fondé en 1973, le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les 2 800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la durabilité, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients.

Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffre d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.



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