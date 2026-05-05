LECTRA : Mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions

Paris, le 05 mai 2026 ,

L'Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 a élargi l'autorisation donnée au Conseil d'administration d'opérer sur les actions Lectra – jusqu'alors limitée au contrat de liquidité. Son descriptif figure au chapitre 10 du Rapport de gestion du Rapport financier annuel 2025, conformément à l'article 241-2 du Règlement général de l'AMF.

Dans le cadre de cette nouvelle autorisation et sur décision du Conseil d’administration, Lectra a confié ce jour à un prestataire de services d'investissement, Natixis, un mandat portant sur l'acquisition de ses propres actions, pour un montant maximum de 20 millions d'euros, à mettre en œuvre à compter du 11 mai 2026.

Lectra se réserve le droit d'interrompre le programme à tout moment selon la Réglementation applicable et en fonction des conditions de marché ou de l'évolution de sa stratégie.

Les informations concernant les interventions sur le titre de la Société dans le cadre de ce programme de rachat d'actions seront publiées conformément à la réglementation en vigueur et sur www.lectra.com , rubrique Investisseurs / Information réglementée .

A propos de Lectra



A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets.



Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffre d’affaires SaaS.



L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.



Pour plus d'informations, visitez www.lectra.com .





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