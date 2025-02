Lectra: entouré après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - Lectra bondit de près de 9% après la publication d'un résultat net en repli de 9% à 29,6 millions d'euros pour 2024, mais avec un EBITDA courant en croissance de 15% à 91,1 millions et un chiffre d'affaires en progression de 10% à 526,7 millions.



La société a décidé, compte tenu d'une très forte augmentation du cash-flow libre, de distribuer 50% du résultat net 2024. Son conseil d'administration proposera ainsi à l'AG du 25 avril le versement d'un dividende de 0,40 euro par action au titre de 2024.



Lectra s'est fixé pour objectif en 2025 un chiffre d'affaires récurrent supérieur à 400 millions d'euros, dont 90 millions de SaaS. Au total le chiffre d'affaires devrait être compris entre 550 et 600 millions, et la marge d'EBITDA courant de l'ordre de 20%.





Valeurs associées LECTRA 27,85 EUR Euronext Paris +7,12%