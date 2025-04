Lectra: discours prudent face à un contexte 'inédit' information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - Lectra chute lourdement vendredi à la Bourse de Paris après avoir déclaré qu'il était 'prématuré' de fournir des objectifs annuels au vu du contexte économique et politique 'inédit' actuel.



Le groupe technologique, spécialisé dans l'intelligence industrielle, indique avoir enregistré une activité 'ralentie' au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires ressorti en hausse de 4% à 134,4 millions d'euros.



Son Ebitda courant est, lui, ressorti stable à 21,1 millions d'euros tandis que son bénéfice net s'est contracté de 13% à 5,8 millions d'euros.



Dans un communiqué, le groupe précise que la situation économique mondiale s'est dégradée depuis le début du mois de mars, soulignant que les annonces sur les nouveaux droits de douane américains ont été d'une ampleur inattendue.



S'il évoque un impact direct limité puisque les logiciels et les services ne sont pas soumis à des droits de douane, Lectra note que ce sentiment d'inquiétude renforce l'attentisme des clients.



'Si la situation se détériorait, un ralentissement économique mondial pourrait être observé avec une hausse des prix pour les consommateurs et une baisse des bénéfices pour les entreprises, entraînant des difficultés de financement et des investissements réduits', avertit-il.



D'après les analystes de TP ICAP Midcap, cette incertitude pousse le groupe à suspendre ses objectifs annuels dans l'attente d'une 'stabilisation du chaos décisionnel dans laquelle baignent les clients'.



Suite à ces annonces, le titre Lectra lâchait plus de 7% vendredi matin pour revenir à des plus bas niveaux depuis octobre 2023.





Valeurs associées LECTRA 23,6000 EUR Euronext Paris -6,53%