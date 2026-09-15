Lectra dévoile Apogy,

la première solution embarquant l’intelligence artificielle agentique

pour réinventer le développement produit dans la mode

En combinant intelligence artificielle, agents métiers et données produit,

Apogy révolutionne la façon dont les produits sont conçus et développés

Paris, le 15 septembre 2026 – Lectra annonce le lancement de sa solution cloud Apogy dédiée au développement produit, phase clé entre la création et la production du vêtement. Près d'un demi-siècle après avoir défini ce qui est toujours le standard mondial des solutions de CAO dédiées à l'industrie de la mode, Lectra ouvre un nouveau chapitre historique avec Apogy.

Conçue à l'ère de l'intelligence artificielle agentique, Apogy transforme le développement produit en réunissant les données, les processus et l'ensemble des parties prenantes au sein d’un environnement unique. En automatisant les tâches à faible valeur ajoutée et en facilitant l'accès aux informations et à l'expertise, elle accélère considérablement le développement produit tout en permettant aux équipes de se concentrer sur l'innovation, la création et les décisions stratégiques.

Depuis les premières solutions de conception assistée par ordinateur jusqu'à Modaris, ModarisPGS et Gerber AccuMark, devenus les références mondiales du marché, Lectra n'a cessé d'accompagner la transformation des métiers de la mode. Aujourd'hui, l'industrie fait face à une demande de plus en plus volatile, à des cycles de collections toujours plus courts, et à des pressions réglementaires et environnementales accrues. Dans ce contexte de transformations accélérées, le développement produit devait bénéficier d’avancées technologiques majeures pour repenser des processus fragmentés avec des données dispersées.

Apogy marque un tournant majeur en apportant, pour la première fois, une solution capable de réinventer en profondeur cette phase critique.

« Depuis cinquante ans, Lectra contribue à transformer l'industrie de la mode, en digitalisant le modélisme notamment. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle agentique nous donne l'opportunité de franchir une nouvelle étape et de réinventer le développement produit dans son ensemble » , déclare Maximilien Abadie, Directeur général adjoint de Lectra . « Avec Apogy, nous lançons la première et unique solution conçue pour réunir l'ensemble des acteurs, des données et des processus qui façonnent un produit. En supprimant les silos et en fluidifiant les interactions à l'échelle de tout l'écosystème, nous permettons aux entreprises de la mode de développer plus rapidement des produits désirables, manufacturables et répondant à la demande des consommateurs. Apogy ouvre une nouvelle ère du développement produit, où l'intelligence artificielle transforme les données produits en avantage concurrentiel pour les acteurs de la mode. »

L'intelligence artificielle agentique ouvre un nouveau chapitre du développement produit

Au cœur d’Apogy, l'intelligence artificielle agentique assiste les équipes dans leurs prises de décision, automatise et accélère le développement, et capitalise sur des décennies de savoir-faire industriel. L’IA agentique accompagne les équipes de façon proactive et agit comme un véritable allié capable d’orchestrer les tâches et de mobiliser les bonnes données.

Une nouvelle génération d'agents intelligents accompagne les équipes tout au long du cycle de développement, de l’idée initiale au prototype prêt à être industrialisé. Les équipes peuvent ainsi générer et explorer rapidement de nouveaux concepts à partir de prompts, de croquis ou d'images, tout en collaborant en temps réel sur le développement produit dans un environnement partagé offrant une traçabilité complète des modifications. Compatible avec l’ensemble des formats standards du marché, Apogy fluidifie également le prototypage digital et facilite les validations grâce à des simulations 3D et des rendus photoréalistes de haute qualité.

La collaboration et la transmission des savoir-faire au cœur du développement produit

Apogy centralise l’ensemble des données clés du développement produit au sein d’une source unique, sécurisée, partagée et toujours à jour. Elle permet aux équipes, partenaires et fournisseurs de l’écosystème de collaborer simultanément, accélérant ainsi les étapes de validation et de production.

O'Neills, marque irlandaise de vêtements de sport, en mesure déjà les bénéfices. « Pour la première fois de notre histoire, l’ensemble de nos équipes utilise une seule et même solution. Cette harmonisation élimine les erreurs liées aux transferts de données, renforce la transparence et nous permet aujourd’hui d’accélérer nos opérations, d’améliorer notre productivité et de soutenir efficacement notre développement », souligne David Towell, Senior Manager chez O'Neills.

Apogy permet aussi de préserver et de diffuser les savoir-faire clés au sein des organisations. En capitalisant sur l’expertise existante, la solution réduit la dépendance à quelques experts, sécurise les compétences critiques et accélère la montée en compétence des équipes.

« Les nouvelles générations s’attendent à travailler avec des outils de pointe. En dotant nos équipes d’Apogy, une solution nativement conçue à l’ère de l’IA et dotée de fonctionnalités avancées, nous renforçons notre capacité à attirer, développer et fidéliser la prochaine génération de talents dans les métiers du développement produit, et notamment du modélisme au sein du groupe Oniverse », témoigne Riccardo Romani, Directeur des opérations, Oniverse , groupe de mode international regroupant plusieurs marques dont Calzedonia, Intimissimi et Tezenis.

Pensée pour évoluer en continu et proposée en mode SaaS, Apogy continuera d’étendre ses capacités d'intelligence artificielle afin d'automatiser davantage de tâches, enrichir les flux de travail et ouvrir de nouveaux leviers de performance.

Fruit de trois années de développement et d’un dialogue approfondi avec plusieurs dizaines de clients, Apogy repose sur une vision éprouvée des besoins du marché. Son adoption par de premiers clients démontre déjà son efficacité opérationnelle, et sa capacité à accompagner dès aujourd’hui la transformation du développement produit dans la mode.

A propos de Lectra :

Lectra est un accélérateur de la transformation de ses clients.

Le Groupe propose des solutions qui combinent logiciels, équipements de découpe, données et services, en s’appuyant sur des technologies de pointe, en particulier l’intelligence artificielle agentique. En alliant expertise sectorielle et intelligence industrielle, Lectra aide les acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement à repenser leurs opérations.

Dans la mode, Lectra intervient dans le développement produit, la fabrication et la mise sur le marché, tout en renforçant la collaboration et la traçabilité des produits. Dans l’automobile et l’ameublement, le Groupe met son savoir-faire au service de l’optimisation des processus de production.

Fondé en 1973, le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les 2 800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la durabilité, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients.

Coté sur Euronext, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffre d’affaires SaaS.

Pour plus d’informations, visitez lectra.com .

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