Lectra augmente son enveloppe pour des rachats d'actions

Dans le prolongement de l'annonce de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, en mai dernier, Lectra annonce avoir décidé de porter de 20 MEUR à 25 MEUR le montant maximal du mandat confié à Natixis pour l'acquisition de ses propres actions.

Depuis le lancement de ce programme de rachat d'actions, la société a acquis à ce jour ses propres actions pour un montant total de 16,12 MEUR. Le programme est mis en oeuvre dans le cadre de l'autorisation accordée par l'assemblée générale mixte du 29 avril 2026.

L'éditeur de solutions logicielles et matérielles pour l'industrie précisait début mai qu'il se réservait le droit d'interrompre le programme à tout moment, conformément à la réglementation applicable et en fonction des conditions de marché ou de l'évolution de sa stratégie.