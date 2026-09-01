La chute des cours des obligations s'accentue alors que la hausse des prix de l'énergie attise les craintes d'inflation

figurine bourse investisseur (Crédits: Adobe Stock)

Les rendements obligataires mondiaux ont atteint de nouveaux sommets mardi, alors que la reprise des combats au Moyen-Orient a fait grimper les cours du pétrole et que les investisseurs, inquiets de l'inflation, se préparaient à une série de hausses des taux d'intérêt.

Le rendement de l'obligation de référence japonaise à 10 ans a atteint 3 % pour la première fois depuis une génération. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, qui sert de référence pour les prix dans toutes les classes d'actifs, a franchi le seuil de résistance de 4,75 % pour s'établir à 4,78 %, son plus haut niveau depuis début 2025.

Les contrats à terme sur la dette française et sur la dette allemande ont prolongé la vague de ventes qui a propulsé les rendements à leurs plus hauts niveaux depuis 15 ans, tandis que la hausse du rendement australien à 10 ans a été la plus forte enregistrée depuis cinq mois.

"Je pense qu'il règne désormais un certain sentiment de résignation — teinté d'impuissance — face à la hausse des taux d'intérêt", a déclaré Ryutaro Kimura, stratège senior chez BNP Asset Management à Tokyo, à propos de la remontée des coûts d'emprunt japonais, qui ont pourtant constitué pendant des années un point d'ancrage si fiable pour les marchés mondiaux.

La hausse des prix du pétrole et l'aggravation des tensions entre les États-Unis et l'Iran attisent les craintes d'inflation, ce qui est défavorable aux obligations, alors même que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh , a redéfini les anticipations concernant les perspectives de taux. Parallèlement, l'explosion de la dette souveraine incite les investisseurs à exiger des primes plus élevées pour leurs prêts.

À 3 %, le coût d'emprunt japonais à 10 ans correspond désormais au coût de financement à long terme prévu par le gouvernement; toute hausse exerce donc une pression réelle sur les finances publiques, déjà mises à rude épreuve par le programme de "dépenses pour la croissance" de la Première ministre Sanae Takaichi.

Sur les marchés boursiers, les contrats à terme américains se sont stabilisés et les contrats à terme européens ont reculé après les légères baisses enregistrées lundi à Wall Street; le climat était tendu à l'approche des chiffres de l'emploi américains de vendredi, qui pourraient ouvrir la voie à un cycle de hausse des taux dès ce mois-ci.

Les marchés anticipent une hausse des taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande mercredi et une augmentation en Europe la semaine prochaine. Les chances d'une hausse ce mois-ci aux États-Unis et au Japon sont supérieures à 50 %.

"Je pense que l'essentiel de ce repli obligataire résulte avant tout d'une réévaluation de la politique de la Fed", a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef chargé des taux chez Barrenjoey, une banque d'investissement basée à Sydney.

"Je pense que la Fed relèvera ses taux en septembre et que ce sera le début d'un cycle comprenant au moins trois hausses de taux."

SHEIN EN PERTE DE VITESSE, LE BRENT DÉPASSE LES 91 DOLLARS

L'indice japonais Nikkei .N225 a peiné à progresser et la chute des taux a frappé les valeurs sensibles au secteur immobilier en Australie, telles que les banques et les détaillants, sur fond de craintes qu'un ralentissement naissant du marché immobilier ne s'aggrave à chaque hausse des coûts d'emprunt.

L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a reculé de 1 %, dans un contexte morose marqué par les débuts en demi-teinte du fabricant de vêtements Shein Global 0625.HK . L'action Shein a chuté de 8 %, ramenant sa capitalisation boursière à moins d'un quart de son niveau record atteint avant son introduction en bourse, en 2022.

Par ailleurs, le conflit au Moyen-Orient a rendu les perspectives énergétiques précaires, les contrats à terme sur le Brent LCOC1 ayant dépassé les 91 dollars le baril et le prix de référence du gaz en Europe TRNLTTFMc1 ayant terminé l'été à son plus haut niveau depuis trois ans et demi, avec des stocks à des niveaux saisonniers historiquement bas.

Le président américain Donald Trump a menacé de nouvelles frappes contre l'Iran après les premiers échanges de tirs depuis un mois, tandis que l'intensification des combats entre la Russie et l'Ukraine a poussé les cours du blé Wv1 à des niveaux proches de leurs plus hauts depuis trois ans. GRA/

La hausse des coûts d'emprunt étant mondiale, elle n'a apporté qu'un soutien limité au dollar américain.

L'euro s'est stabilisé à 1,1619 dollar et le yen à 159,76 pour un dollar. Les chiffres préliminaires de l'inflation seront publiés en Europe plus tard dans la journée de mardi.

par Satoshi Sugiyama et Tom Westbrook

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))