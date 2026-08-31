LECTRA : Augmentation du montant maximum du programme de rachat d'actions

Augmentation du montant maximum du programme

de rachat d'actions





Paris, le 31 août 2026 ,

Dans le prolongement du communiqué publié le 5 mai 2026 relatif à la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions, Lectra annonce avoir décidé de porter de 20 millions d’euros à 25 millions d’euros le montant maximum du mandat confié à Natixis pour l’acquisition de ses propres actions. Depuis le lancement de ce programme de rachat d’actions, Lectra a acquis à ce jour ses propres actions pour un montant total de 16,12 millions d’euros.

Le programme est mis en œuvre dans le cadre de l’autorisation accordée par l’Assemblée générale mixte du 29 avril 2026.

Les informations concernant les interventions sur le titre de la Société dans le cadre de ce programme de rachat d'actions seront publiées conformément à la réglementation en vigueur et sur www.lectra.com , rubrique Investisseurs / Information réglementée .

A propos de Lectra







A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.







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