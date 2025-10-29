Lectra affiche des marges sous pression et fait part de sa prudence

(AOF) - Lectra a dévoilé des comptes dégradés au troisième trimestre et fait état d'une situation, qui "incite toujours à la prudence". Le résultat net a chuté de 29% à 7,2 millions d’euros et l'Ebitda courant a reculé de 13% à 21,1 millions d’euros. Le groupe affiche une marge d'Ebitda courant en repli de 1,7 point à données comparables, à 17,4%. Le chiffre d’affaires a baissé de 4 % à données comparables, à 121,8 millions d’euros.

Celui-ci intègre une progression de 2% du chiffre d'affaires récurrent, tirée par les contrats récurrents en progression de 5%, dont en particulier les abonnements SaaS, qui ont enregistré une croissance de 13 %.

Le numéro un mondial des systèmes de découpe de matériaux souples, qui n'avait par réitéré ses objectifs annuels en juillet, a indiqué ne pas pouvoir s'engager sur des objectifs précis.

"2025 s'avère être une année inédite en termes d'environnement macroéconomique et géopolitique, ponctuée d'annonces successives depuis mars, qui ont entraîné une position d'attentisme de la part de la plupart des clients du groupe, quel que soit le marché ou la région géographique," souligne Lectra.

Cette année clôturant la dernière étape de sa feuille de route stratégique 2023-2025, les ambitions du groupe seront détaillées dans la feuille de route stratégique 2026-2028, qui sera présentée le 12 février 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Numéro un mondial des systèmes de découpe de matériaux souples créé en 1973 et présent dans 100 pays ;;

- Chiffre d’affaires de 478 M€ réalisé à pour près de 50 % dans la mode, puis l’automobile (airbags et sièges) et l’ameublement ;

- Ambition 2030 : positionnement incontournable dans l’industrie 4.0 du textile, l’automobile et l’ameublement via la constitution d’un patrimoine technologique élevé et la croissance externe ;

- Capital détenu à 12,7 % par le fondateur Daniel Harir i, Rudi de Winter étant président- directeur général du conseil de 8 administrateurs.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- fondée sur la récurrence des contrats (65 % du chiffre d’affaires dont 40 % pour les licences perpétuelles de logiciel) et une forte génération d’autofinancement ;

- concentrée sur l’optimisation des synergies avec Gerber, TextileGenesis puis Launchmetrics, et l’accélération des ventes de logiciels sur le modèle SaaS,

- soutenue par une innovation dynamique (près de 12 % des revenus) ;

- Stratégie environnementale visant la réduction de l’impact environnemental et le recyclage à 80 % de l’eau ;

- Poursuite de la progression des prises de commandes ;

- Bilan non endetté avec des capitaux propres de 418 M€ et une trésorerie nette de 17 M€ .

=/ Défis /=

- Vers des cessions d’actifs non-stratégiques, soit moins de 5 % du chiffre d’affaires ;

- Intégration de Launchmetrics (plateforme cloud de performance de marques de mode, beauté…) ;

- Après un repli du bénéfice au 1 er trimestre, objectif 2024 confirmé de 480 à 530 M€ de chiffre d’’affaires et de 85 à 107 M€ de résultat opérationnel ;

- Stratégie 2025 aux objectifs révisés en baisse : chiffre d’affaires supérieur à 600 M€, dont 15 % de chiffre d’affaires SaaS, et une marge opérationnelle de + 20 % ;

- Dividende 2023 de 0,36 €.