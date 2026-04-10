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Lecornu promet un doublement des aides pour passer à l'électrique
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 18:51

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu s'exprime lors d'une allocution télévisée préenregistrée à l'Hôtel de Matignon à Paris

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu s'exprime lors d'une allocution télévisée préenregistrée à l'Hôtel de Matignon à Paris

Sébastien Lecornu a annoncé vendredi ‌le quasi-doublement d'ici à 2030, de 5,5 à 10 milliards d'euros, des aides de l'Etat ​visant à encourager la consommation d'électricité en France afin de réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles.

"Le problème est simple, tant que nous dépendrons du pétrole et du gaz, ​nous continuerons de payer les guerres des autres", a déclaré le Premier ministre lors d'une brève allocution sur le perron ​de Matignon.

"Aujourd'hui, 60% de notre consommation d'énergie ⁠reste d'origine fossile alors même que l'électricité est trois fois moins chère que le ‌pétrole, c'est un non-sens", a-t-il insisté.

L'effort du gouvernement portera principalement sur le logement et les transports, a expliqué Sébastien Lecornu en disant vouloir "changer d'échelle, ​avec une véritable planification, sérieuse ‌et suivie dans la durée" tout en refusant les "dispositifs trop généreux, ⁠trop coûteux, qui créent souvent des effets d'aubaine, voire des rentes".

Concernant le logement, "nous allons faire du chauffage électrique la norme là où elle est encore l'exception", a déclaré le Premier ⁠ministre, annonçant l'interdiction ‌des chaudières à gaz dans tous les logements neufs à partir de ⁠la fin de l'année et l'objectif d'installer un million de pompes à chaleur par ‌an d'ici 2030.

"Deux millions de logements sociaux sortiront du gaz d'ici à 2050" ⁠et "100 premiers territoires seront sélectionnés pour s'engager dans une trajectoire zéro ⁠gaz d'ici à 2030", ‌a-t-il ajouté.

Concernant les transports, "deux voitures neuves sur trois devront être électriques d'ici 2030", a déclaré ​le Premier ministre, fixant un objectif de ‌production de 400.000 véhicules électriques par an dès 2027 et d'un million en 2030.

La part de marché des véhicules ​électriques en France était de 28% en mars et de 20% en 2025.

De nouveaux dispositifs de leasing social pour l'acquisition de véhicules électriques seront mis en place, ⁠a dit Sébastien Lecornu, dont le subventionnement de 50.000 véhicules pour les aides à domicile, les infirmières ou les artisans. Des outils dédiés aux entreprises seront également créés, avec jusqu'à 100.000 euros d'aide pour l'achat de poids lourds électriques.

Ces annonces, qui ne sont qu'une première étape selon le Premier ministre, seront détaillées dans les prochains jours.

(Jean-Stéphane Brosse, avec Zhifan Liu, ​Sophie Louet et Gilles Guillaume)

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Automobile / Equipementiers

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12 commentaires

  • 19:42

    Car il ne faut pas croire ce que racontent des gens: Une voiture electrique coute moins cher en entretien: 90 euros par an pour le controle annuel et au bout de 174000 km pour la première fois changement des plaquettes de frein.

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