LeBron James veut empêcher la répression des électeurs Afro-Américains

NEW YORK, 11 juin (Reuters) - La star américaine de basketball LeBron James va créer avec d'autres célébrités noires un collectif pour empêcher les pratiques d'obstruction du vote noir, a déclaré mercredi une source familière du sujet. "More Than a Vote" (Plus qu'un vote) se concentrera sur l'éducation et la protection des électeurs noirs ainsi que sur l'incitation à se rendre aux urnes en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre, a précisé cette source. "Nous avons le sentiment que nous pouvons nous faire entendre, et c'est le moment pour nous de faire enfin la différence", a déclaré LeBron James au New York Times, premier média à avoir fait état de ce projet. D'autres célébrités devraient y participer dont le joueur de basket Trae Young, le comédien Kevin Hart et l'homme d'affaires Maverick Carter qui utiliseront leur présence sur les réseaux sociaux pour informer les électeurs. Ce projet arrive à un moment où les Américains sont préoccupés par un risque d''ingérence étrangère dans les élections, où la pandémie de coronavirus soulève des questions sur la sécurité dans les bureaux de vote et où les militants s'inquiètent de possibles obstructions électorales. "Il va y avoir une campagne active d'obstruction", a pronostiqué cette source. La primaire qui avait lieu mardi en Georgie a attisé les craintes. Des dizaines de bureaux de vote sont restés fermés en raison du coronavirus, notamment dans des secteurs à forte population afro-américaine d'Atlanta et des environs. Pour de nombreux électeurs, il a fallu attendre des heures avant de pouvoir voter. En 2016, lors de l'élection de Donald Trump à la Maison blanche, une forme d'apathie mais aussi des campagnes de désinformation en ligne et des manoeuvres pour restreindre le droit de vote avaient conduit à une faible participation de l'électorat noir. Alors que 61,4% de la population américaine en âge de voter s'était rendue aux urnes, selon le Bureau de recensement des Etats-Unis, la participation des électeurs noirs s'était inscrite à 59,6%, en recul de sept points par rapport à 2012, année de la réélection de Barack Obama. LeBron James fait partie des nombreux athlètes de haut niveau qui se sont exprimés après la mort de George Floyd, un homme noir mort le 25 mai dernier lors de son interpellation par un policier blanc de Minneapolis. (Trevor Hunnicutt version française Kate Entringer, édité par Henri-Pierre André)

