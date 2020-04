Leasinvest Real Estate SCA : Assemblée générale ordinaire du 18 mai 2020

Le gérant-personne morale de la Société (le "Gérant") informe les actionnaires que l'assemblée générale annuelle de Leasinvest Real Estate SCA (la "Société") se tiendra le lundi 18 mai 2020 à 16h00 au siège du Gérant situé à 2000 Anvers, Schermersstraat 42.

A la lumière de la pandémie COVID-19 et des mesures actuelles prises par le gouvernement dans la lutte et la limitation de la pandémie, il a été décidé de tenir l'assemblée annuelle du 18 mai 2020 à portes fermées. Le Gérant souhaite ainsi préserver au maximum la santé de ses actionnaires, ses administrateurs, son commissaire et ses collaborateurs.

Tous les actionnaires seront en mesure de poser leurs questions de manière écrite préalablement à l'assemblée et de voter à distance ou de donner une procuration avec des instructions de vote au secrétaire de l'assemblée, suivant les règles reprises dans la convocation.

La Société mettra comme d'habitude le procès-verbal de l'assemblée annuelle à disposition sur son site internet à la fin de l'assemblée. Les réponses écrites aux questions écrites reçues par la Société seront reprises dans une annexe au procès-verbal et seront préalablement à l'assemblée publiées sur le site internet www.leasinvest.be sous la rubrique 'Investor relations' - Assemblée générale.

La Société suit de près les événements et les mesures prises par le gouvernement, en ce compris ceux relatifs à l'organisation des assemblées générales, et informera les actionnaires par un communiqué de presse et sur son site internet, des éventuelles mesures et directives complémentaires à l'égard de la date, la localisation, la participation et l'organisation de l'assemblée annuelle.

Les documents concernant l'assemblée générale sont disponibles à partir de ce jour sur le site internet www.leasinvest.be sous la rubrique 'Investor relations' - Assemblée générale.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:



Leasinvest Real Estate



MICHEL VAN GEYTE

Chief Executive Officer

T: +32 3 238 98 77

E: michel.van.geyte@leasinvest.be À propos de LEASINVEST REAL ESTATE SCA



Leasinvest Real Estate SCA est une Société Immobilière Réglementée Publique (SIRP), qui investit dans des immeubles de qualité bien situés : des immeubles de retail et de bureaux au Grand-duché de Luxembourg, en Belgique et en Autriche.



Le portefeuille immobilier de Leasinvest est réparti dans le Grand-duché de Luxembourg (53%), la Belgique (31%) et l'Autriche (16%).



La SIRP est cotée sur Euronext Bruxelles.

