Leapmotor (Stellantis) signe un nouveau record mensuel de livraisons en novembre
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 12:08
La dynamique chinoise repose sur l'arrivée de nouveaux modèles, dont la citadine électrique Lafa5 (B05), le SUV compact A10 (B03X) et le D19 à autonomie prolongée doté d'une batterie de 80 kWh. La gamme couvre désormais l'ensemble des segments avec des motorisations 100% électriques ou à prolongateur d'autonomie.
En France, Leapmotor progresse également, avec une part de marché de 0,9% sur les motorisations 100% électriques. Après la T03 et le C10, le nouveau SUV compact B10 - noté 5 étoiles Euro NCAP - soutient cette montée en puissance, accompagnée d'une communication renforcée, notamment via une première campagne TV et un engagement auprès du Téléthon.
Stellantis signe l'une des plus fortes progression du CAC 40 ce matin, avec 3,7%, juste derrière Renault ( 5,4%).
Valeurs associées
|10,214 EUR
|MIL
|+3,89%
A lire aussi
-
L'UE a lancé jeudi une enquête sur le géant américain de la tech Meta, propriétaire de WhatsApp, pour une possible infraction aux règles de la concurrence liée aux fonctions d'intelligence artificielle (IA) dans l'application de messagerie. Cette nouvelle enquête ... Lire la suite
-
(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, Kroger, Hormel Foods) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI et de 0,03% pour ... Lire la suite
-
Les proches du journaliste français Christophe Gleizes espèrent une grâce du président algérien après la confirmation en appel de sa condamnation à sept ans de prison en Algérie, tandis que l'Elysée a promis jeudi de continuer à "agir" pour "obtenir sa libération". ... Lire la suite
-
La justice algérienne a confirmé mercredi la condamnation à sept ans de prison pour "apologie du terrorisme" du journaliste français Christophe Gleizes, emprisonné depuis juin.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer