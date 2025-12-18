Leandro Barreto nommé à la tête du marketing d'Unilever
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 15:37
Leandro Barreto, actuellement directeur marketing beauté et bien-être, étendra son mandat pour assumer en plus la responsabilité de l'agenda marketing à l'échelle du groupe, devenant directeur marketing d'Unilever à partir du 1er janvier 2026.
"Leandro possède plus de 20 ans d'expérience en marketing et est reconnu tant en interne qu'en externe pour sa créativité disruptive et sa capacité à construire des marques culturellement pertinentes", met en avant Unilever.
"Il est parfaitement placé pour diriger la prochaine étape de la transformation marketing et relier l'exécution au niveau des activités aux ambitions à long terme d'Unilever", poursuit le groupe de produits de consommation courante.
