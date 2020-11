Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LEAD 1-USA 2020-Requête de la campagne Trump pour le tri des bulletins en Géorgie Reuters • 05/11/2020 à 03:05









(Bien lire que la campagne Trump demande un tri spécifique et non pas la suspension du dépouillement) WASHINGTON, 5 novembre (Reuters) - L'équipe de campagne de Donald Trump a annoncé mercredi avoir déposé une requête en Géorgie afin que l'un des comtés de l'Etat écarte et conserve les bulletins de vote pour l'élection présidentielle américaine arrivés trop tardivement, afin de s'assurer que ceux-ci ne soient pas pris en compte. La plainte, qui vise la commission électorale du comté de Chatham, demande à un juge d'ordonner au comté de sécuriser et de rendre compte des bulletins reçus après 19h00 heure locale mardi, le jour du scrutin, montre un document de justice publié par la campagne Trump. "Le président Trump et son équipe luttent pour le bien de la nation pour faire respecter la règle de droit, et la loi en Géorgie est très claire: pour être légalement comptabilisés, les votes par courrier doivent être reçus avant 19h00 lors de l'Election Day", a déclaré le directeur adjoint de la campagne, Justin Clark, dans un communiqué. Donald Trump et son équipe ont engagé des procédures légales dans plusieurs Etats qui devraient être décisifs dans la course à la Maison blanche face au démocrate Joe Biden. Un avocat du Parti démocrate, Marc Elias, a déclaré que l'équipe du président sortant formulait des "plaintes sans fondement" à travers le pays. "Ne vous laissez pas tromper", a-t-il ajouté sur Twitter. "Ils savent qu'ils ont perdu et c'est tout ce qui leur reste". (Makini Brice et Jan Wolfe; version française Jean Terzian)

