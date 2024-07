Le zinc en recul de 1,13%

(AOF) - Vers 17h20, le zinc reculait de 1,13% à 2869,50 dollars la tonne ce lundi à Londres. UBS évoque un "tension sur l'offre" qui devrait s'atténuer en 2025. "Nous pensons que le prix du zinc sera soutenu à court terme par les réductions de production des fonderies, mais les perspectives pour 2025 diffèrent de celles du cuivre", ajoute, dans une note, le groupe bancaire suisse. Il souligne que le cuivre (+15%) et le zinc (+12%) sont les métaux industriels les plus performants depuis le début de l'année.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.