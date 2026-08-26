Le Zepbound d'Eli Lilly associé à une baisse des coûts de santé chez les plus de 55 ans

Une étude en vie réelle met en évidence une réduction des hospitalisations et des passages aux urgences chez les adultes en surpoids ou obèses traités durablement par le médicament.

Eli Lilly annonce que l'utilisation prolongée de Zepbound (tirzépatide) est associée à une baisse des coûts mensuels de santé chez les adultes de plus de 55 ans aux Etats-Unis, hors coût du traitement lui-même.

Pour rappel, ce traitement est indiqué aux USA pour la perte et le maintien du poids chez certains adultes souffrant d'obésité ou de surpoids, ainsi que pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil modérée à sévère chez les adultes obèses.

Concrètement, après 6 mois, les coûts étaient jusqu'à 15% inférieurs à ceux de patients comparables non traités, soit un écart pouvant atteindre 181 dollars par patient et par mois. A 12 mois, cet écart atteignait jusqu'à 607 USD par mois, correspondant à des coûts inférieurs de 38% en moyenne selon l'une des 2 méthodes d'analyse.

Les patients sous Zepbound ont également enregistré moins d'hospitalisations et de passages aux urgences sur l'ensemble des périodes de suivi, assure le laboratoire.

L'étude rétrospective a porté sur 15 843 adultes de plus de 55 ans en surpoids ou obèses, appariés à autant de patients ne recevant aucun agoniste des récepteurs GLP-1 (peptide-1 de type glucagon) ou GIP/GLP-1.

Eli Lilly précise que les données de remboursement ne permettent pas d'intégrer le prix net de Zepbound : les économies observées représentent donc des économies potentielles susceptibles de compenser son prix, et non l'impact net global du traitement sur les coûts.