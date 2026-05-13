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Le yuan chinois se raffermit face au dollar à la veille de la rencontre entre Trump et Xi
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 05:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le yuan s'est raffermi mercredi, frôlant de nouveaux sommets sur trois ans malgré un rebond nocturne du dollar américain, les opérateurs anticipant la conclusion d'accords lors de la rencontre de cette semaine entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois, Xi Jinping.

Les deux dirigeants tiendront leurs premiers entretiens en face à face depuis plus de six mois, alors qu'ils tentent de stabiliser des relations mises à rude épreuve par le commerce, la guerre américano-israélienne contre l'Iran et d'autres points de désaccord.

“L'attention portée aux relations entre les États-Unis et l'Iran devrait céder la place à la visite de Trump en Chine”, a déclaré Chang Wei Liang, analyste chez DBS.

Avec une multitude d’accords attendus pour les entreprises américaines, “le sommet Trump-Xi marque une volonté d’apaiser les tensions commerciales”, ce qui devrait soutenir le yuan.

La devise chinoise CNY=CFXS s'échangeait autour de 6,7919 pour un dollar en fin de matinée, soit environ 0,05% de plus que la clôture de mardi.

Elle s'est raffermie même après le rebond de 0,4% du dollar pendant la nuit, sur fond de craintes que la persistance de prix élevés du pétrole ne vienne freiner le cycle d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine.

DBS a déclaré que la vigueur du yuan – qui s'est raffermi cette semaine au-delà de 6,80 pour un dollar pour la première fois depuis février 2023 – reflétait la résilience économique de la Chine.

“La dynamique de l'inflation intérieure chinoise reste relativement à l'abri de la volatilité des prix de l'énergie, grâce à un mix énergétique plus diversifié”, a déclaré DBS dans une note.

“L'optimisme quant à un éventuel accord commercial lors de la rencontre Trump-Xi cette semaine soutient également la vigueur du RMB.”

Trump doit arriver à Pékin mercredi, en amont des pourparlers prévus jeudi et vendredi.

Plus d’une douzaine de directeurs généraux et de hauts dirigeants issus d’entreprises telles que Tesla TSLA.O , BlackRock BLK.N , Illumina ILMN.O , Mastercard MA.N et Visa

V.N , devraient accompagner Trump lors de sa visite.

Trump et les directeurs généraux “pourront rentrer chez eux en affirmant qu’ils ont renforcé l’accès des États-Unis aux opportunités commerciales en Chine”, a écrit Arthur Kroeber, directeur de recherche chez Dragonomics.

“Xi pourra dire à son public national qu’il a tenu tête aux menaces commerciales et technologiques américaines, qu’il a traité avec Trump d’égal à égal et qu’il a stabilisé la relation économique et politique la plus importante de la Chine.”

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