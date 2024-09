Le yen soutenu par les propos de la BoJ en faveur d'une hausse des taux (MUFG)

Sur le marché des changes, la devise gagne 0,85% à 0,0071 dollar.

Derek Halpenny souligne que ces commentaires de la BoJ ont été émis dans un contexte d'augmentation générale de l'aversion au risque, alors que le pétrole brut Brent est tombé sous la barre des 70 pence/baril pour la première fois depuis décembre 2021," ce qui contribuera à renforcer les inquiétudes concernant l'affaiblissement de la demande mondiale et la baisse des rendements mondiaux au profit du yen".

(AOF) - "Le yen est la devise du G10 la plus performante" ce mercredi, constate Derek Halpenny, responsable de la recherche chez MUFG dans sa note "FX Daily Snapshot". Selon lui cette évolution a été déclenchée par les commentaires de Mme Junko Nakagawa, membre du conseil de politique monétaire de la Banque du Japon, qui a indiqué qu'elle soutenait de nouvelles hausses de taux. Junko Nakagawa a très clairement estimé que des hausses de taux seraient nécessaires si les perspectives prévues se réalisaient, rappelant à son auditoire que les taux réels restaient "très bas".

