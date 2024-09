Le yen sous pression après l'élection du nouveau patron du PLD

" Comme toujours, le soutien politique reste un risque, et nous sommes conscients de l'effort considérable nécessaire pour regagner la confiance du public après l'effondrement de l'approbation du PLD sous la direction du Premier ministre Kishida ", prévient pour sa part Alex Everett, Investment Manager chez abrdn.

Barclays rappelait hier que Sanae Takaichi - à qui Shigeru Ishiba était opposé lors du dernier tour de ces élections - s'est opposée à de nouvelles hausses de taux de la BoJ, estimant que l'inflation, hors alimentation et énergie, n'avait pas encore atteint les 2 %.

(AOF) - Le dollar gagne 1,48% à 142,6295 yens après la victoire de Shigeru Ishiba lors de l'élection du président du Parti libéral-démocrate, actuellement au pouvoir. L'ancien ministre de la Défense succédera au Premier ministre actuel, Fumio Kishida. " Shigeru Ishiba est connu pour s'être opposé au Premier ministre Abe dans le passé et est beaucoup plus en phase avec l'orientation actuelle de la politique de la Banque du Japon (BOJ) " relève MUFG.

