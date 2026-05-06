Le yen s'envole soudainement alors que les rumeurs d'intervention s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de sources parmi les traders et d'un analyste)

Le yen japonais a bondi soudainement mercredi, sur fond de spéculations accrues quant à une nouvelle intervention de Tokyo sur les marchés des changes pour soutenir la devise malmenée, après que l'intervention présumée de la semaine dernière eut déclenché une forte hausse.

Le yen JPY=EBS s'établissait en fin de séance à 155,93 pour un dollar américain, en hausse de bien plus de 1% sur la journée, se raffermissant de 157,77 à 155 en l'espace de 30 minutes. D'importantes offres ont été placées pour le dollar/yen à 156 sur la plateforme EBS, a déclaré un trader à Reuters.

Les échanges ont été peu actifs, les marchés japonais étant fermés pour cause de jour férié. Le ministère japonais des Finances (MOF) n'était pas immédiatement disponible pour commenter lorsque Reuters l'a contacté.

Les investisseurs se préparaient à une nouvelle intervention des autorités japonaises après que des sources ont indiqué à Reuters la semaine dernière que Tokyo était intervenue jeudi pour endiguer la baisse du yen. Des données ont montré que Tokyo aurait dépensé jusqu'à 35 milliards de dollars pour soutenir le yen.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a mis en garde lundi contre les mouvements spéculatifs sur le marché des changes, après qu’une brève remontée du yen en début de semaine a déclenché des spéculations selon lesquelles Tokyo serait à nouveau intervenue pour soutenir la devise.

« Comme je l'ai répété à plusieurs reprises, nous prendrons des mesures décisives contre les mouvements spéculatifs, conformément à la déclaration signée entre le Japon et les États-Unis l'année dernière », a déclaré Mme Katayama aux journalistes après la réunion annuelle de la Banque asiatique de développement en Ouzbékistan.

Les traders des banques mandataires se sont tenus prêts à recevoir des ordres d’intervention tout au long de la période des fêtes, a indiqué une source du marché à Reuters.

Les analystes s'attendent toutefois à ce que l'impact de l'intervention soit temporaire.

Michael Brown, stratège de recherche senior chez Pepperstone, a déclaré qu’une appréciation durable du yen nécessiterait un changement des fondamentaux, probablement via un cycle de resserrement plus rapide de la Banque du Japon, ce qui ne semble pas à l’ordre du jour pour l’instant.

« Il ne serait pas surprenant de voir la paire USD/JPY se diriger à nouveau vers la barre des 160, même si le moment n’est pas encore venu de se positionner sur cette perspective via le marché au comptant », a-t-il déclaré.