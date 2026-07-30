Le yen s'envole ; les analystes soupçonnent une intervention officielle du Japon

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* Le dollar recule de près de 3 % à 158,34 yens après avoir atteint cette semaine son plus haut niveau depuis 40 ans

* Selon des sources récentes, le ministère des Finances pourrait intervenir brusquement pour éliminer les positions spéculatives sur le yen

* La Banque du Japon doit annoncer vendredi sa décision sur les taux d'intérêt

(Ajout des deux premières cotations, des données sur les volumes de transactions et des graphiques) par Alun John, Saqib Iqbal Ahmed et Takaya Yamaguchi

Jeudi, le yen japonais a enregistré face au dollar américain sa plus forte hausse depuis 2022, ce qui, selon les analystes , s’apparente à une intervention officielle de Tokyo visant à soutenir la devise, qui stagnait à des plus bas de quatre décennies.

La division des opérations de change du ministère japonais des Finances (MOF), qui dirige les interventions, n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter. Reuters n’a pas pu confirmer dans l’immédiat si les autorités japonaises étaient intervenues sur le marché, mais l’ampleur du mouvement du yen suggérait une intervention, et les banques ont fait état de volumes de transactions sur devises bien supérieurs à la normale.

Le dollar a chuté de près de 3 % à 158,34 JPY= , après avoir atteint plus tôt cette semaine son plus haut niveau depuis 40 ans, à près de 164 yens .

Le dollar s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis fin 2022. Vendredi, la Banque du Japon doit annoncer sa dernière décision en matière de taux d'intérêt . Mercredi, la Réserve fédérale américaine a laissé ses taux d'intérêt inchangés, ce qui a pesé sur le dollar, les opérateurs se demandant si le nouveau président de la Fed était réellement déterminé à contenir l'inflation.

“Il est difficile d’imaginer autre chose qu’une intervention sur le marché des changes pour expliquer une chute de pas moins de 5 yens en si peu de temps”, a déclaré Daisaku Ueno, stratège en chef des opérations de change chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

“S’il s’agissait effectivement d’une intervention, de nombreux acteurs du marché s’attendaient à ce qu’elle ait lieu après les réunions du FOMC et de la Banque du Japon; il se peut donc qu’il y ait eu une intention de prendre le marché au dépourvu.”

Les marchés étaient en alerte face à d’éventuels achats de yens par les autorités japonaises, qui menaçaient depuis des mois de prendre des mesures, la faiblesse de la devise aggravant l’impact sur le coût de la vie de la flambée des prix des importations d’énergie.

Selon des analystes de change, le contexte marqué par les opérations de positionnement de fin de mois, la faiblesse des données économiques américaines et la baisse générale du dollar a peut-être offert au Japon une bonne occasion de soutenir sa devise en difficulté.

Selon certaines sources , le ministère des Finances pourrait intervenir brusquement pour éliminer les positions spéculatives sur le yen, s’écartant ainsi de la stratégie de “jawboning” mesurée qui avait précédé les précédentes vagues d’intervention.

Masayuki Nakajima, stratège senior chez Mizuho Bank, a noté que les précédentes interventions sur le marché des changes japonais avaient eu lieu le lendemain de la réunion de la Fed.

Les volumes de transactions sur le marché des changes ont également bondi.

Le service de vente et de transactions de Citi a indiqué dans une note adressée à ses clients institutionnels qu’entre 09h30 et 09h40 (heure de l’Est) (13h30 GMT), son service eTrading avait enregistré environ 8,1 milliards de dollars de ventes de dollars contre des yens sur les principales places de marché.

“Une intervention semble plausible”, ont-ils déclaré.

Le yen a également bondi de plus de 2 % face à l’euro et à la livre sterling EURJPY= GBPJPY= et de près de 2 % face à la devise australienne AUDJPY= .

LE YEN AVAIT CHUTÉ À DES NIVEAUX PROCHES DE SES PLUS BAS NIVEAUX DEPUIS 40 ANS

En termes réels, le yen se négocie à des niveaux proches de ses plus bas historiques et subit des pressions depuis des années en raison des faibles taux d’intérêt japonais et des craintes que la Première ministre Sanae Takaichi ne souhaite réduire les coûts d’emprunt pour financer une augmentation des dépenses.

Son gouvernement a déclaré que la faiblesse du yen commençait à nuire à l’économie, en raison de la hausse des coûts d’importation.

Ce ne serait pas la première intervention de l’année. Les autorités japonaises ont dépensé plus de 70 milliards de dollars lors d’interventions de vente de dollars en avril et mai, bien que le yen ait rapidement perdu ces gains.

L'attention se tourne désormais vers la réunion de la Banque du Japon (BOJ) de vendredi.

La banque centrale devrait maintenir ses taux inchangés, tout en laissant la porte ouverte à de nouvelles hausses grâce à un discours belliciste.

Si les opérateurs interprètent le message accompagnant cette décision comme suggérant un ralentissement du rythme des hausses de taux, le yen pourrait perdre ses gains assez rapidement.

“Compte tenu des circonstances, il est raisonnable de penser qu’une intervention a probablement eu lieu”, a déclaré Yuji Saito, conseiller exécutif chez SBI FX Trade, à Tokyo.

“La question clé est de savoir si les autorités continueront à intervenir jusqu’à ce que le dollar passe sous la barre des 155 yens. Nous voulons évaluer cela pour déterminer à quel point le gouvernement est déterminé à défendre la devise.”