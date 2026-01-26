 Aller au contenu principal
Le yen s'envole en raison des risques d'intervention, l'or dépasse les 5 000 dollars l'once
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 02:04

L'or a dépassé les 5 000
dollars l'once au début de la journée de lundi , à la
suite d'une semaine mouvementée où les tensions sur le Groenland
et l'Iran ont ébranlé le sentiment des marchés, tandis que les
marchés sont restés sur le qui-vive après une déroute
obligataire et de violents pics du yen. 
    Le yen  JPY=  s'est raffermi de 0,5% à 154,84 pour un dollar
à 0052 GMT, après de forts pics vendredi, déclenchant des
spéculations sur une intervention potentielle. La Réserve
fédérale de New York a procédé à des vérifications de taux
vendredi, ont déclaré des sources à Reuters, ce qui augmente les
chances d'une intervention conjointe des États-Unis et du Japon
 pour stopper la chute de la monnaie.
    "Le jeu du chat et de la souris avec le yen devrait se
poursuivre au cours de la nouvelle semaine, mais le marché à
sens unique a été brisé, du moins pour le moment", a déclaré
Marc Chandler, stratège en chef chez Bannockburn Capital Markets
à New York.
    Le Nikkei  .N225  japonais a chuté de 1,6% dans les premiers
échanges, tandis que les contrats à terme du S&P 500  EScv1  ont
chuté de 0,4% et les contrats à terme du Nasdaq  NQc1  étaient
en baisse de 0,7%, les traders attendant la réunion de politique
monétaire de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine.
    Le président américain Donald Trump a apporté un soulagement
temporaire aux marchés la semaine dernière en revenant sur les
menaces de droits de douane et en minimisant une éventuelle
action énergique contre le Groenland. Toutefois, de nouvelles
sanctions visant l'Iran ont renforcé l'inquiétude des marchés.
    La pression accrue des États-Unis contre l'Iran pousse les
prix du pétrole à la hausse et fait grimper l'or  XAU= , valeur
refuge, à des sommets record au-dessus de 5 000 dollars l'once.
Les métaux précieux, y compris l'argent  XAG= , ont connu une
hausse fulgurante depuis le début de l'année.  GOL/  

    L'ENVOLÉE DU YEN ALIMENTE LES RUMEURS D'INTERVENTION
    Alors que les autorités de Tokyo ont refusé de commenter les
fortes fluctuations du yen, des sources ont déclaré à Reuters
que la Réserve fédérale de New York avait procédé à des
vérifications de taux vendredi, laissant les opérateurs nerveux
face à la perspective d'une intervention qui pourrait survenir à
tout moment. 
    La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a déclaré
dimanche que son gouvernement prendra les mesures nécessaires
pour contrer les mouvements spéculatifs du marché. 
    Michael Brown, stratégiste principal chez Pepperstone, a
déclaré que les vérifications de taux sont généralement le
dernier avertissement avant les interventions, notant que
l'administration Takaichi semble "avoir une tolérance beaucoup
plus faible que ses prédécesseurs pour les mouvements
spéculatifs sur le marché des changes."
    "Le rapport risque/récompense a maintenant massivement
basculé AU DÉTRIMENT des positions courtes sur le yen, car
personne ne voudra courir le risque d'être pris en défaut à 5/6
chiffres si/quand le MoF, ou ses agents, appuieront
effectivement sur la gâchette." 
    La forte déroute du marché obligataire japonais la semaine
dernière a braqué les projecteurs sur la politique budgétaire
expansionniste de Mme Takaichi, alors qu'elle a convoqué des
élections anticipées pour le 8 février. Le marché obligataire
s'est depuis quelque peu stabilisé, mais les investisseurs
restent nerveux. 
    Le yen s'est globalement raffermi par rapport à d'autres
devises également lundi, s'éloignant de son plus bas niveau
historique par rapport à l'euro et au franc suisse et de son
plus bas niveau de plusieurs décennies par rapport à la livre
sterling. 
    Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo, a déclaré que
l'avertissement de type contrôle des taux pourrait aider à
réinitialiser le positionnement et rappeler au marché qu'il y a
une ligne près de 159-160.
    "Avec un dollar qui commence à s'affaiblir, c'est en fait
une fenêtre plus dégagée pour le Japon de contrer la faiblesse
du yen. L'intervention fonctionne mieux lorsqu'elle suit la
tendance générale du dollar, et non lorsqu'elle la combat."
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure la monnaie américaine
par rapport à six rivaux, était proche de son plus bas niveau
depuis quatre mois, à 97,224, après avoir chuté de 0,8 %
vendredi, sa plus forte baisse en une journée depuis le mois
d'août. 
    Cette semaine, les investisseurs se concentreront également
sur la Fed. La banque centrale devrait maintenir ses taux lors
d'une réunion éclipsée par une enquête criminelle de
l'administration Trump sur le président de la Fed, Jerome
Powell, dont le mandat se termine en mai. 
    Dans les matières premières, les prix du pétrole ont
légèrement diminué après avoir augmenté d'environ 3% vendredi,
les traders pesant l'impact de la pression exercée par Trump sur
l'Iran par le biais de sanctions supplémentaires sur les navires
qui transportent son pétrole.
    Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  ont baissé
de 0,18% à 65,74 dollars le baril, tandis que le pétrole
américain West Texas Intermediate  CLc1  a glissé de 0,2% à
60,92 dollars le baril.
Valeurs associées

Argent
109,26 USD Six - Forex 1 +6,10%
EUR/USD SPOT
1,1870 USD Six - Forex 1 -0,16%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
52 812,45 Pts Six - Forex 1 -1,92%
Or
5 087,66 USD Six - Forex 1 +2,10%
Pétrole Brent
65,88 USD Ice Europ -0,62%
Pétrole WTI
61,09 USD Ice Europ -0,33%
USD/JPY SPOT
153,9750 Six - Forex 1 -0,39%
