Le yen s'envole en raison des risques d'intervention, l'or dépasse les 5 000 dollars l'once

L'or a dépassé les 5 000 dollars l'once au début de la journée de lundi , à la suite d'une semaine mouvementée où les tensions sur le Groenland et l'Iran ont ébranlé le sentiment des marchés, tandis que les marchés sont restés sur le qui-vive après une déroute obligataire et de violents pics du yen. Le yen JPY= s'est raffermi de 0,5% à 154,84 pour un dollar à 0052 GMT, après de forts pics vendredi, déclenchant des spéculations sur une intervention potentielle. La Réserve fédérale de New York a procédé à des vérifications de taux vendredi, ont déclaré des sources à Reuters, ce qui augmente les chances d'une intervention conjointe des États-Unis et du Japon pour stopper la chute de la monnaie. "Le jeu du chat et de la souris avec le yen devrait se poursuivre au cours de la nouvelle semaine, mais le marché à sens unique a été brisé, du moins pour le moment", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef chez Bannockburn Capital Markets à New York. Le Nikkei .N225 japonais a chuté de 1,6% dans les premiers échanges, tandis que les contrats à terme du S&P 500 EScv1 ont chuté de 0,4% et les contrats à terme du Nasdaq NQc1 étaient en baisse de 0,7%, les traders attendant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine. Le président américain Donald Trump a apporté un soulagement temporaire aux marchés la semaine dernière en revenant sur les menaces de droits de douane et en minimisant une éventuelle action énergique contre le Groenland. Toutefois, de nouvelles sanctions visant l'Iran ont renforcé l'inquiétude des marchés. La pression accrue des États-Unis contre l'Iran pousse les prix du pétrole à la hausse et fait grimper l'or XAU= , valeur refuge, à des sommets record au-dessus de 5 000 dollars l'once. Les métaux précieux, y compris l'argent XAG= , ont connu une hausse fulgurante depuis le début de l'année. GOL/ L'ENVOLÉE DU YEN ALIMENTE LES RUMEURS D'INTERVENTION Alors que les autorités de Tokyo ont refusé de commenter les fortes fluctuations du yen, des sources ont déclaré à Reuters que la Réserve fédérale de New York avait procédé à des vérifications de taux vendredi, laissant les opérateurs nerveux face à la perspective d'une intervention qui pourrait survenir à tout moment. La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a déclaré dimanche que son gouvernement prendra les mesures nécessaires pour contrer les mouvements spéculatifs du marché. Michael Brown, stratégiste principal chez Pepperstone, a déclaré que les vérifications de taux sont généralement le dernier avertissement avant les interventions, notant que l'administration Takaichi semble "avoir une tolérance beaucoup plus faible que ses prédécesseurs pour les mouvements spéculatifs sur le marché des changes." "Le rapport risque/récompense a maintenant massivement basculé AU DÉTRIMENT des positions courtes sur le yen, car personne ne voudra courir le risque d'être pris en défaut à 5/6 chiffres si/quand le MoF, ou ses agents, appuieront effectivement sur la gâchette." La forte déroute du marché obligataire japonais la semaine dernière a braqué les projecteurs sur la politique budgétaire expansionniste de Mme Takaichi, alors qu'elle a convoqué des élections anticipées pour le 8 février. Le marché obligataire s'est depuis quelque peu stabilisé, mais les investisseurs restent nerveux. Le yen s'est globalement raffermi par rapport à d'autres devises également lundi, s'éloignant de son plus bas niveau historique par rapport à l'euro et au franc suisse et de son plus bas niveau de plusieurs décennies par rapport à la livre sterling. Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo, a déclaré que l'avertissement de type contrôle des taux pourrait aider à réinitialiser le positionnement et rappeler au marché qu'il y a une ligne près de 159-160. "Avec un dollar qui commence à s'affaiblir, c'est en fait une fenêtre plus dégagée pour le Japon de contrer la faiblesse du yen. L'intervention fonctionne mieux lorsqu'elle suit la tendance générale du dollar, et non lorsqu'elle la combat." L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six rivaux, était proche de son plus bas niveau depuis quatre mois, à 97,224, après avoir chuté de 0,8 % vendredi, sa plus forte baisse en une journée depuis le mois d'août. Cette semaine, les investisseurs se concentreront également sur la Fed. La banque centrale devrait maintenir ses taux lors d'une réunion éclipsée par une enquête criminelle de l'administration Trump sur le président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat se termine en mai. Dans les matières premières, les prix du pétrole ont légèrement diminué après avoir augmenté d'environ 3% vendredi, les traders pesant l'impact de la pression exercée par Trump sur l'Iran par le biais de sanctions supplémentaires sur les navires qui transportent son pétrole. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont baissé de 0,18% à 65,74 dollars le baril, tandis que le pétrole américain West Texas Intermediate CLc1 a glissé de 0,2% à 60,92 dollars le baril.