 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Clinton et Obama appellent les Américains au sursaut après les événements de Minneapolis
information fournie par AFP 26/01/2026 à 02:06

Manifestation contre l'ICE à Minneapolis, le 25 janvier 2026 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Manifestation contre l'ICE à Minneapolis, le 25 janvier 2026 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Les ex-présidents Bill Clinton et Barack Obama ont appelé les Américains à défendre leurs valeurs, après la mort d'un deuxième citoyen à Minneapolis, tué par la police fédérale, que Trump impute au "chaos" créé par les démocrates.

Alex Pretti, un infirmier américain de 37 ans employé en service de réanimation dans un hôpital pour anciens combattants, a été tué par balles samedi lors d'une manifestation contre des opérations de la police de l'immigration (ICE).

Son décès vient aggraver une situation déjà tendue à l'extrême depuis celui de Renee Good, une Américaine tuée par balle le 7 janvier par un agent de l'ICE à Minneapolis déjà.

"Il appartient à tous ceux d'entre nous qui croient en la promesse de la démocratie américaine de se lever, de s'exprimer", a déclaré dimanche l'ancien dirigeant démocrate Bill Clinton, estimant que l'administration Trump "nous a menti" au sujet de ces deux décès.

Barack Obama, lui aussi ex-président démocrate, a appelé à un "sursaut" des citoyens alors que les valeurs fondamentales sont "attaquées".

Donald Trump, lui, a imputé ces deux morts aux élus démocrates de la ville et de l'Etat, qui s'opposent à son action.

"Malheureusement, deux citoyens américains ont perdu la vie à cause de ce chaos provoqué par les démocrates", a écrit M. Trump sur sa plateforme Truth Social.

Minneapolis est secouée depuis plusieurs semaines par un mouvement de protestation contre la présence de l'ICE.

Dimanche, ils étaient nombreux à se recueillir dans un froid glacial devant un mémorial de fortune dressé en hommage à Alex Pretti, sur le lieu des tirs.

"Je suis triste et en colère face à cette perte", a déclaré Lucy, une habitante de Minneapolis rencontrée par l'AFP.

"Mais je n'ai pas peur d'être là et je n'ai pas peur de continuer le combat et de défendre ce qui est juste", a-t-elle ajouté.

Dans le centre de cette ville d'un peu plus de 400.000 habitants, près d'un millier de personnes se sont rassemblées à la mi-journée en hommage à Alex Pretti et contre les actions des forces de l'ordre fédérales, a constaté un photographe de l'AFP.

- "Mensonges écoeurants" -

Comme il l'avait fait après la mort de Renee Good, le gouvernement Trump a immédiatement rejeté la faute sur Alex Pretti, la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem l'accusant notamment de "terrorisme" car il s'apprêtait selon elle à mettre en danger les agents avec un pistolet dont les autorités ont publié une image.

Une analyse par l'AFP de plusieurs vidéos de l'événement semble pourtant contredire cette version.

Des fleurs laissés sur un mémorial de fortune en hommage à Alex Pretti, un infirmier américain tué par balle par des agents fédéraux, à Minneapolis (Minnesota), le 25 janvier 2026 ( AFP / Octavio JONES )

Des fleurs laissés sur un mémorial de fortune en hommage à Alex Pretti, un infirmier américain tué par balle par des agents fédéraux, à Minneapolis (Minnesota), le 25 janvier 2026 ( AFP / Octavio JONES )

Les images montrent Alex Pretti, téléphone à la main dans une rue enneigée, filmant des hommes armés portant des gilets siglés "Police".

Il s'interpose lorsqu'un agent projette une manifestante au sol sur le trottoir et reçoit un jet de gaz lacrymogène au visage.

Un agent le plaque ensuite contre le sol verglacé, plusieurs de ses collègues interviennent et luttent pour le menotter.

Quelques secondes plus tard, alors qu'un agent vêtu de gris semble retirer une arme au niveau de la taille d'Alex Pretti qui est agenouillé et penché en avant, avec plusieurs policiers au-dessus de lui, un coup de feu est tiré.

Les agents s'écartent brutalement et tirent alors plusieurs fois à distance sur son corps inanimé. Au moins dix coups de feu sont entendus.

Dans un communiqué, les parents d'Alex Pretti ont accusé l'administration Trump de répandre "des mensonges écoeurants" sur leur fils, "un être au grand coeur".

- "Chaos" -

De nombreux élus de l'opposition ont exprimé leur colère face aux allégations du gouvernement.

"Cela devrait faire flipper le grand public américain que l'administration Trump mente de manière si facile", a dénoncé sur CNN le sénateur démocrate Chris Murphy.

Manifestation contre l'ICE à Minneapolis, le 25 janvier 2026 ( AFP / Octavio JONES )

Manifestation contre l'ICE à Minneapolis, le 25 janvier 2026 ( AFP / Octavio JONES )

Les dirigeants de 60 entreprises dont le siège social se trouve dans le Minnesota, dont les géants Target et General Mills, ont signé une lettre ouverte "appelant à une désescalade immédiate des tensions et à la collaboration des autorités locales, régionales et fédérales pour trouver des solutions concrètes".

Le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, avait réclamé samedi que l'enquête soit chapeautée par les autorités locales, et non fédérales. "On ne peut pas se fier à l'Etat fédéral", a-t-il affirmé.

Dans une décision samedi soir, un juge fédéral a par ailleurs ordonné à l'administration Trump de préserver les preuves liées à la mort d'Alex Pretti.

Malgré la mort de l'infirmier, le haut responsable de la police aux frontières Greg Bovino a soutenu dimanche sur CNN que "les victimes, ce sont les agents" et a vanté leur "super boulot".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

7 commentaires

  • 03:36

    J'ai vu la vidéo qui montre que dans sa mêlée avec la force de l'ordre fédérale cet homme a dégainé son arme et s'est fait tuer par celle-ci ensuite.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Melba Vazquez (au centre), mère du prisonnier politique Merwin Simons, reçoit un soin capillaire devant la prison Rodeo I où elle attend la sortie de son fils, le 25 janvier 2026 à Guatire, près de Caracas, au Venezuela ( AFP / Ronaldo SCHEMIDT )
    Venezuela: nouvelle vague de libération de prisonniers politiques
    information fournie par AFP 26.01.2026 02:04 

    Au moins 104 prisonniers politiques ont été relâchés en une journée au Venezuela, où un processus de libération des détenus avance au compte-gouttes sous la pression de Washington, a indiqué dimanche l'ONG Foro Penal. "Nous avons vérifié 104 libérations de prisonniers ... Lire la suite

  • Des lingots d'or dans la fonderie ABC à Sydney (Australie), le 5 août 2020 ( AFP / DAVID GRAY )
    L'or passe la barre historique des 5.000 dollars face à l'incertitude Trump
    information fournie par AFP 26.01.2026 01:20 

    L'or a dépassé dimanche la barre des 5.000 dollars pour la première fois de son histoire, profitant de son statut de valeur refuge face aux incertitudes géopolitiques, commerciales et monétaires suscitées par la présidence de Donald Trump. Le prix du métal jaune, ... Lire la suite

  • Un jeune Palestinien cherche des matériaux recyclables dans une décharge de Khan Younès, dans la bande de Gaza, le 25 janvier 2026 ( AFP / Bashar Taleb )
    Gaza: Israël annonce une "réouverture limitée" du poste-frontière de Rafah
    information fournie par AFP 26.01.2026 01:09 

    Israël a annoncé lundi sans en préciser la date une "réouverture limitée" du poste-frontière de Rafah, entre la bande de Gaza et l'Egypte, prévue par l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre. "Dans le cadre du plan en 20 points du président Trump, ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Le logo Merck à l'entrée du campus de Merck & Co à Rahway, New Jersey, New Jersey
    Merck ne discute plus du rachat de Revolution Medicines-presse
    information fournie par Reuters 25.01.2026 22:06 

    Merck n'est plus en discussions pour racheter ‍le spécialiste des médicaments contre le cancer Revolution Medicines, rapporte dimanche le ‌Wall Street Journal. Les pourparlers ont cessé, les deux groupes n'étant ​pas parvenus à s'entendre sur ⁠le prix d'une éventuelle ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank