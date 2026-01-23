Le yen s'envole avec l'intervention en ligne de mire ; le pétrole se redresse en raison des craintes liées à l'Iran

Le yen japonais s'est envolé face au dollar vendredi, les opérateurs évaluant la possibilité d'une intervention pour soutenir la monnaie, tandis que les prix du pétrole se sont redressés après que le président américain Donald Trump a accentué la pression sur l'Iran. L'or, valeur refuge, a atteint des niveaux record et l'indice MSCI des actions mondiales a légèrement progressé avec des mouvements discrets à Wall Street après une semaine agitée, tandis que les rendements du Trésor américain ont chuté. Le yen a été volatile, avec deux pics soudains qui ont fait spéculer le marché sur le fait que les autorités avaient effectué un contrôle des taux , souvent précurseur d'une intervention. La monnaie japonaise est passée brusquement d'une perte à un gain par rapport au dollar avant l'ouverture des marchés américains. Dans les échanges de l'après-midi aux États-Unis, elle a fortement augmenté ses gains. Cela s'est produit après que la Réserve fédérale de New York a effectué des vérifications du taux dollar/yen vers midi, a déclaré à Reuters une source au fait de la question. Plus tôt, la Banque du Japon avait indiqué qu'elle était prête à continuer à augmenter les coûts d'emprunt encore bas dans une atmosphère politiquement tendue, avant des élections anticipées le mois prochain. Les stratèges n'ont pas encore déterminé si le mouvement de l'après-midi reflétait une intervention réelle ou un positionnement des investisseurs en faveur d'une telle intervention. Plus tôt, la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré qu'elle surveillait de près les marchés des devises , mais a refusé de commenter les spéculations. "Je n'ai pas encore eu confirmation d'une activité d'achat officielle, mais si cela ressemble à un canard d'intervention, si cela marche comme un canard d'intervention et si cela jacasse comme un canard d'intervention, c'est probablement un canard d'intervention", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto. "Le dollar baisse de manière générale, mais l'évolution du yen au cours des dernières heures a été particulièrement rapide et significative, ce qui suggère que les autorités japonaises interviennent - ou que les traders anticipent un mouvement attendu." Contre le yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 1,66% à 155,77. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,84% à 97,47. L'euro EUR= a progressé de 0,61% à 1,1826 dollar tandis que la livre sterling GBP= s'est renforcée de 1,04% à 1,364 dollar. Les actions de Wall Street ont connu une fin de semaine terne, ponctuée par une chute au début, puis par un rallye de soulagement lié au retrait par Trump de ses menaces de tarifs douaniens et à sa décision de renoncer à s'emparer du Groenland par la force. Les investisseurs attendent toujours les détails des négociations sur le Groenland entre les États-Unis et les dirigeants européens. Avec une semaine chargée, comprenant une réunion de la Réserve fédérale, des communiqués économiques clés et des rapports sur les bénéfices, Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Investment Management à El Segundo, en Californie, a déclaré que les investisseurs adoptaient une "approche attentiste". Le CIO a également noté que les traders pourraient se méfier du potentiel des nouvelles du week-end qui pourraient influencer le marché, après que les commentaires de Trump le week-end dernier aient fait baisser les actions en début de semaine. Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont augmenté de près de 3 % après avoir atteint leur niveau le plus élevé en plus d'une semaine, suite à la pression accrue exercée par Trump sur l'Iran par le biais de sanctions sur les navires qui transportent son pétrole et l'annonce qu'une "armada " se dirigeait vers le pays du Moyen-Orient. La pression a servi d'avertissement à Téhéran contre le meurtre de manifestants ou le redémarrage de son programme nucléaire. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 2,88 %, soit 1,71 $, à 61,07 $ le baril, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi à 65,88 $ le baril, en hausse de 2,84 %, soit 1,82 $ sur la journée. Selon l'outil FedWatch du CME Group, les prix des contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent une probabilité implicite de 97 % que la Réserve fédérale américaine maintienne ses taux la semaine prochaine. Les actions d'Intel INTC.O ont chuté vendredi, au lendemain de prévisions décevantes. Les investisseurs attendaient la semaine prochaine les rapports de Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O et du géant industriel Caterpillar CAT.N , entre autres. Les investisseurs ont également suivi les négociations trilatérales organisées sous l'égide des États-Unis sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les négociateurs se sont réunis à Abu Dhabi vendredi pour aborder la question vitale du territoire, sans aucun signe de compromis. Les frappes aériennes russes ont plongé l'Ukraine dans sa pire crise énergétique de cette guerre de quatre ans. À Wall Street , le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 285,30 points, soit 0,58%, à 49 098,71, le S&P 500 .SPX a gagné 2,26 points, soit 0,03%, à 6 915,61 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 65,23 points, soit 0,28%, à 23 501,24. Sur la semaine, le S&P 500 a reculé de 0,35%, le Nasdaq de 0,06% et le Dow de 0,53%. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 1,52 point, soit 0,15%, à 1 037,55, mais s'attendait à une légère baisse hebdomadaire. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en baisse de 0,1% et a mis fin à une série de cinq semaines de hausse, la plus longue depuis le mois de mai. Malgré un rebond en milieu de semaine, l'indice a clôturé la semaine en baisse de 1,1 %, les incertitudes géopolitiques ayant entamé le moral des investisseurs. Sur les marchés des métaux précieux, l'argent et l'or ont établi de nouveaux records , le prix de l'argent dépassant pour la première fois les 100 dollars l'once et l'or atteignant un nouveau record et s'approchant des 5 000 dollars l'once, les investisseurs continuant à se tourner vers les valeurs refuges dans le contexte de l'agitation géopolitique. L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,91% à 4 981,43 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 0,55% à 4 936,00 dollars l'once. Ailleurs dans les métaux, le cuivre CMCU3 a augmenté de 2,92% à 13 128,50 dollars la tonne. L'aluminium à trois mois sur le London Metal Exchange CMAL3 a progressé de 1,31% à 3 173,50 dollars la tonne. En ce qui concerne les bons du Trésor, les prix ont augmenté alors que les investisseurs attendaient la mise à jour post-réunion de la Fed prévue mercredi. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a perdu 2 points de base à 4,231%, contre 4,251% jeudi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a perdu 1,8 point de base à 4,8305%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a perdu 1,6 point de base à 3,598%, contre 3,614%.