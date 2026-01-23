 Aller au contenu principal
Le yen s'envole avec l'intervention en ligne de mire ; le pétrole se redresse en raison des craintes liées à l'Iran
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 23:36

Le yen japonais
s'est envolé face au dollar vendredi, les opérateurs évaluant la
possibilité d'une intervention pour soutenir la monnaie, tandis
que les prix du pétrole se sont redressés après que le président
américain Donald Trump a accentué la pression sur l'Iran.
    L'or, valeur refuge, a atteint des niveaux record et
l'indice MSCI des actions mondiales a légèrement progressé avec
des mouvements discrets à Wall Street après une semaine agitée,
tandis que les rendements du Trésor américain ont chuté.
Le yen a été volatile, avec deux pics soudains qui ont fait
spéculer le marché sur le fait que les autorités avaient
effectué un contrôle des taux , souvent précurseur d'une
intervention. 
La monnaie japonaise est passée brusquement d'une perte à un
gain par rapport au dollar avant l'ouverture des marchés
américains. Dans les échanges de l'après-midi aux États-Unis,
elle a fortement augmenté ses gains. Cela s'est produit après
que la Réserve fédérale de New York  a effectué des
vérifications du taux dollar/yen vers midi, a déclaré à Reuters
une source au fait de la question.
Plus tôt, la Banque du Japon avait indiqué qu'elle était prête à
continuer à augmenter les coûts d'emprunt encore bas dans une
atmosphère politiquement tendue, avant des élections anticipées
 le mois prochain. 
Les stratèges n'ont pas encore déterminé si le mouvement de
l'après-midi reflétait une intervention réelle ou un
positionnement des investisseurs en faveur d'une telle
intervention. Plus tôt, la ministre japonaise des Finances,
Satsuki Katayama, a déclaré qu'elle surveillait de près les
marchés des devises , mais a refusé de commenter les
spéculations. 
    "Je n'ai pas encore eu confirmation d'une activité d'achat
officielle, mais si cela ressemble à un canard d'intervention,
si cela marche comme un canard d'intervention et si cela jacasse
comme un canard d'intervention, c'est probablement un canard
d'intervention", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du
marché chez Corpay à Toronto.
    "Le dollar baisse de manière générale, mais l'évolution du
yen au cours des dernières heures a été particulièrement rapide
et significative, ce qui suggère que les autorités japonaises
interviennent - ou que les traders anticipent un mouvement
attendu."
    Contre le yen japonais  JPY= , le dollar s'est affaibli de
1,66% à 155,77.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a
baissé de 0,84% à 97,47. 
    L'euro  EUR=  a progressé de 0,61% à 1,1826 dollar tandis
que la livre sterling  GBP=  s'est renforcée de 1,04% à 1,364
dollar.
    Les actions de Wall Street ont connu une fin de semaine
terne, ponctuée par une chute au début, puis par un rallye de
soulagement lié au retrait par Trump de ses menaces de tarifs
douaniens et à sa décision de renoncer à s'emparer du Groenland
par la force. Les investisseurs attendent toujours les détails
des négociations sur le Groenland entre les États-Unis et les
dirigeants européens. 
    Avec une semaine chargée, comprenant une réunion de la
Réserve fédérale, des communiqués économiques clés et des
rapports sur les bénéfices, Gene Goldman, directeur des
investissements chez Cetera Investment Management à El Segundo,
en Californie, a déclaré que les investisseurs adoptaient une
"approche attentiste".
    Le CIO a également noté que les traders pourraient se méfier
du potentiel des nouvelles du week-end qui pourraient influencer
le marché, après que les commentaires de Trump le week-end
dernier aient fait baisser les actions en début de semaine.
Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole  ont
augmenté de près de 3 % après avoir atteint leur niveau le plus
élevé en plus d'une semaine, suite à la pression accrue exercée
par Trump sur l'Iran par le biais de sanctions sur les navires
qui transportent son pétrole et l'annonce qu'une "armada "
se dirigeait vers le pays du Moyen-Orient. La pression a servi
d'avertissement à Téhéran contre le meurtre de manifestants ou
le redémarrage de son programme nucléaire.
    Le pétrole brut américain  CLc1  s'est établi en hausse de
2,88 %, soit 1,71 $, à 61,07 $ le baril, tandis que le Brent
 LCOc1  s'est établi à 65,88 $ le baril, en hausse de 2,84 %,
soit 1,82 $ sur la journée. 
    Selon l'outil FedWatch du CME Group, les prix des contrats à
terme sur les fonds fédéraux indiquent une probabilité implicite
de 97 % que la Réserve fédérale américaine maintienne ses taux
la semaine prochaine.
    Les actions d'Intel   INTC.O  ont chuté vendredi, au
lendemain de prévisions décevantes. Les investisseurs
attendaient la semaine prochaine les rapports de Microsoft
 MSFT.O , Meta Platforms  META.O  et du géant industriel
Caterpillar  CAT.N , entre autres.
Les investisseurs ont également suivi les négociations
trilatérales organisées sous l'égide des États-Unis  sur
la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les négociateurs se sont
réunis à Abu Dhabi  vendredi pour aborder la question
vitale du territoire, sans aucun signe de compromis. Les frappes
aériennes russes ont plongé l'Ukraine dans sa pire crise
énergétique de cette guerre de quatre ans.
À Wall Street  , le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a
perdu 285,30 points, soit 0,58%, à 49 098,71, le S&P 500  .SPX 
a gagné 2,26 points, soit 0,03%, à 6 915,61 et le Nasdaq
Composite  .IXIC  a gagné 65,23 points, soit 0,28%, à 23 501,24.
     Sur la semaine, le S&P 500 a reculé de 0,35%, le Nasdaq de
0,06% et le Dow de 0,53%. 
  
     L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a
progressé de 1,52 point, soit 0,15%, à 1 037,55, mais
s'attendait à une légère baisse hebdomadaire.
  
     Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600   .STOXX  a
terminé en baisse de 0,1% et a mis fin à une série de cinq
semaines de hausse, la plus longue depuis le mois de mai. Malgré
un rebond en milieu de semaine, l'indice a clôturé la semaine en
baisse de 1,1 %, les incertitudes géopolitiques ayant entamé le
moral des investisseurs.
Sur les marchés des métaux précieux, l'argent et l'or ont établi
de nouveaux records , le prix de l'argent dépassant pour
la première fois les 100 dollars l'once et l'or atteignant un
nouveau record et s'approchant des 5 000 dollars l'once, les
investisseurs continuant à se tourner vers les valeurs refuges
dans le contexte de l'agitation géopolitique.
L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 0,91% à 4 981,43 dollars
l'once. Les contrats à terme sur l'or américain  GCc1  ont
augmenté de 0,55% à 4 936,00 dollars l'once. Ailleurs dans les
métaux, le cuivre  CMCU3  a augmenté de 2,92% à 13 128,50
dollars la tonne. L'aluminium à trois mois sur le London Metal
Exchange  CMAL3  a progressé de 1,31% à 3 173,50 dollars la
tonne. 
    En ce qui concerne les bons du Trésor, les prix ont augmenté
alors que les investisseurs attendaient la mise à jour
post-réunion de la Fed prévue mercredi.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a perdu 2 points de base à 4,231%, contre 4,251%
jeudi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations
à 30 ans  US30YT=RR  a perdu 1,8 point de base à 4,8305%.
    Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt
de la Réserve fédérale, a perdu 1,6 point de base à 3,598%,
contre 3,614%.

Valeurs associées

CATERPILLAR
626,710 USD NYSE -3,35%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 632,00 USD LME -2,06%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 098,71 Pts Index Ex -0,58%
EUR/USD SPOT
1,1823 USD Six - Forex 1 0,00%
GBP/USD SPOT
1,3632 Six - Forex 1 -0,12%
INTEL
45,0700 USD NASDAQ -17,03%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS
658,7600 USD NASDAQ +1,72%
MICROSOFT
466,0500 USD NASDAQ +3,30%
NASDAQ Composite
23 501,24 Pts Index Ex +0,28%
Or
4 982,42 USD Six - Forex 1 0,00%
Platine
2 729,50 USD Six - Forex 1 0,00%
Pétrole Brent
66,19 USD Ice Europ +2,78%
Pétrole WTI
61,29 USD Ice Europ +2,73%
S&P 500 INDEX
6 915,61 Pts CBOE +0,03%
STOXX Europe 600
608,34 Pts DJ STOXX -0,09%
USA BENCHMARK 10A
4,268 Rates -0,03%
USA BENCHMARK 2A
3,663 Rates -0,13%
USD/JPY SPOT
155,6945 Six - Forex 1 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
