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Le yen japonais s'envole, les opérateurs restent vigilants face au risque d'intervention
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 09:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec commentaire et informations complémentaires)

Le yen a brusquement bondi face au dollar jeudi, les opérateurs étant attentifs à la perspective d’une intervention du Japon visant à soutenir sa monnaie, qui reste obstinément faible.

Le dollar a chuté de 0,9 % à 161,115yens JPY= et s'échangeait en fin de séance à 161,85, en baisse de 0,45 %.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait provoqué ce mouvement de marché ni si les autorités japonaises étaient intervenues. L'ampleur de ce mouvement semblait toutefois moindre que lors des précédentes interventions.

« Je pense que ce mouvement du dollar/yen est le fruit d’une volatilité des cours », a déclaré Derek Halpenny, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux EMEA chez MUFG à Londres.

« Avec la publication des chiffres de l’emploi et un jour férié, les conditions de liquidité seront restreintes; les marchés s’inquiètent donc d’une éventuelle intervention », a-t-il ajouté, faisant référence aux données clés sur l’emploi aux États-Unis attendues plus tard dans la journée de jeudi, avant le jour férié américain de vendredi.

Des sources ont indiqué à Reuters que les responsables japonais abandonnaient leur habitude d’annoncer à l’avance les risques d’intervention, laissant plutôt entrevoir une campagne plus ciblée visant à mettre la pression sur les spéculateurs et à augmenter le coût des paris contre un yen déjà malmené.

Les responsables évitent également toute allusion à un seuil de change spécifique, une « ligne rouge » qui déclencherait une intervention.

Le yen a franchi la barre des 162 pour un dollar le 30 juin, atteignant son plus bas niveau depuis 40 ans, sous la pression des taux d’intérêt relativement bas au Japon.

Il n’a guère bénéficié de l’ d’une hausse des taux de la Banque du Japon, largement annoncée ni d’un cessez-le-feu provisoire entre les États-Unis et l’Iran, et n’a pas non plus tiré de soutien durable des plus de 70 milliards de dollars d’interventions de vente de dollars menées en avril et mai.

Le yen a perdu tous les gains enregistrés depuis la dernière intervention du Japon, sous la pression d’un dollar toujours fort et des anticipations croissantes d’une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année, tandis que la Banque du Japon devrait maintenir son approche progressive en matière de resserrement monétaire.

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