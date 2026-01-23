 Aller au contenu principal
Le yen japonais s'envole, les opérateurs en alerte face au risque d'intervention
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 08:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le yen a fait un bond soudain face au dollar vendredi, mettant les traders en alerte face à la perspective d'une intervention de Tokyo pour enrayer la chute de la monnaie japonaise vers ses plus bas niveaux depuis plusieurs années.

Le dollar était en baisse de 0,3% par rapport au yen JPY= , s'échangeant à 158,03. Il était auparavant en hausse d'environ 0,5 %.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement les raisons de ce mouvement, ni si les autorités japonaises avaient lancé une intervention d'achat de yens.

Contacté par Reuters, le ministère japonais des Finances (MOF) n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Devises

Valeurs associées

USD/JPY SPOT
158,3855 Six - Forex 1 0,00%
