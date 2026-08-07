Le yen japonais s'envole après la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis ; les opérateurs restent vigilants face au risque d'intervention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le yen a de nouveau bondi brusquement face au dollar vendredi, à la suite d'un rapport sur l'emploi américain étonnamment faible, les opérateurs restant attentifs à la perspective d'une intervention, quelques jours seulement après que les autorités japonaises et américaines sont intervenues conjointement sur les marchés des changes pour soutenir la devise, dont la faiblesse persistait.

Le dollar a chuté de 1,1 % à 156,68 JPY= et s'échangeait en fin de séance à 157,1, loin du plus haut niveau atteint depuis 40 ans, à 163,99, enregistré en juillet.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait motivé ce mouvement du marché ni si les autorités japonaises étaient intervenues. Le Japon et les États-Unis ont mené vendredi dernier une intervention coordonnée d’achat de yens et n’hésiteront pas à prendre de nouvelles mesures, a déclaré lundi le ministère japonais des Finances, confirmant une action bilatérale rare visant à enrayer la chute du yen.