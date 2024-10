Le yen en légère baisse avant les élections législatives de dimanche au Japon

(AOF) - L'euro gagne 0,19% à 164,737 yens alors que les Japonais éliront leurs députés dimanche. Le nouveau Premier ministre Shigeru Ishiba a procédé à des élections anticipées après avoir pris la tête du Parti libéral-démocrate (PLD) au début du mois. Les sondages réalisés en début de semaine indiquent que le parti LDP risque de perdre sa majorité, ce qui accentuerait encore l'incertitude politique au Japon et constituerait un coup dur pour le nouveau Premier ministre.

