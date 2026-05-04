Le yen bondit soudainement face aux rumeurs d'une intervention éventuelle

Des coupures de 10.000 yens. (Crédits: Adobe Stock)

* Le yen s'apprécie fortement dans un marché peu actif

* Les traders soupçonnent une suite à l'intervention de la semaine dernière

* Les achats à Tokyo ne devraient pas inverser la tendance baissière du yen, selon les analystes

par Rae Wee

Le yen a bondi brusquement face au dollar lundi, alimentant les spéculations sur de nouveaux achats japonais visant à endiguer la chute prolongée de la devise.

Le Japon a déjà acheté des yens en 2022 et 2024, alors que la chute en termes réels de la devise à des niveaux historiquement bas faisait grimper les coûts d'importation. Des sources ont déclaré à Reuters qu'il avait probablement agi de la sorte la semaine dernière, lorsque le yen a enregistré un bond soudain et inexpliqué jeudi soir en Asie après avoir franchi le seuil clé des 160 yens pour un dollar.

Le yen a bondi d'environ 0,9 % en quelques minutes pour atteindre un plus haut à 155,69 pour un dollar JPY= au milieu d'une séance peu animée en raison des jours fériés lundi. Ce mouvement s'est rapidement effacé et les analystes de marché estiment qu'il sera difficile pour le Japon de maintenir les gains du yen face à la pression exercée par les taux bas et aux effets du choc pétrolier mondial.

Le ministère japonais des Finances (MOF) n'était pas immédiatement disponible pour commenter lorsque Reuters l'a contacté. Les échanges étaient faibles, les marchés japonais étant fermés pour cause de jour férié, un contexte dans lequel les autorités ont mis en garde les spéculateurs contre toute tentative de tester leur détermination.

Les responsables japonais ont jusqu'à présent refusé de commenter la question de savoir s'ils étaient intervenus.

Les données du marché monétaire publiées vendredi indiquaient que Tokyo aurait dépensé jusqu'à 5,48 billions de yens (35 milliards de dollars) pour acheter des yens la semaine dernière.

"Ce pourrait être encore eux", a déclaré Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global à Sydney, à propos du mouvement de lundi.

"Certainement pas dans la même mesure que la semaine dernière, mais cela renforce leur position selon laquelle ils n'accepteront pas un yen faible."

Le yen est sous pression depuis des années, d'abord en raison des taux d'intérêt extrêmement bas au Japon, puis en raison des craintes que la Première ministre Sanae Takaichi ne maintienne artificiellement bas les coûts d'emprunt pour financer les dépenses, et plus récemment en raison de la flambée des coûts d'importation du pétrole.

Mais selon les analystes, tant que les prix du pétrole resteront élevés et que la Banque du Japon s'en tiendra à son approche progressive de resserrement monétaire, toute intervention sur le marché ne devrait offrir à la devise qu'un répit éphémère.

"Dans un contexte de prix élevés du pétrole, nous pourrions voir le dollar/yen revenir à 160", a déclaré Moh Siong Sim, stratège chez OCBC.

"Quant à savoir si l'intervention sera utile, je pense qu'elle permettra de gagner du temps, peut-être jusqu'à ce que les prix du pétrole baissent si les États-Unis et l'Iran parviennent à un accord à un moment donné."

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))