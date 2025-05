Le yen bien orienté : plus haut historique pour le rendement du 30 ans japonais

(AOF) - La devise japonaise est bien orientée contre les principales devises. Le dollar recule ainsi de 0,41% à 144,2995 yens. Le rendement des obligations d'Etat à 20 ans a atteint son niveau le plus élevé depuis 2000, tandis que le rendement du 30 ans a atteint son niveau le plus élevé depuis son lancement en 1999. MUFG explique principalement la hausse des rendements et du yen par les mauvais résultats d'une adjudication pour des obligations d'Etat à 20 ans.

" Le yen a également progressé après que le ministre des finances, M. Kato, a confirmé qu'il prévoyait de rencontrer Scott Bessent lors de la réunion des ministres des finances du G7 qui se tiendra au Canada cette semaine ", ajoute la banque japonaise. " Ces discussions porteront notamment sur la question du taux de change ".