Le X de Musk se rétablit après une brève panne aux États-Unis et au Royaume-Uni, selon Downdetector
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 17:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture de l'ensemble de l'article pour refléter les derniers détails sur la panne, ajout d'éléments de contexte)

Le site X d'Elon Musk a été rétabli pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni après une courte panne lundi, selon le site de suivi Downdetector.com.

À son apogée, il y a eu environ 40 000 rapports de problèmes avec la plateforme de médias sociaux aux États-Unis, selon Downdetector, avant de redescendre à environ 730 rapports à 10:47 a.m. EST (1547 GMT).

Au Royaume-Uni, le nombre de signalements a culminé à plus de 11 000 à 8 h 35 (heure de l'Est), selon le site web, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant de plusieurs sources.

Les chiffres étant basés sur les rapports soumis par les utilisateurs, le nombre réel d'utilisateurs touchés peut varier.

X n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Musk a récemment annoncé que SpaceX avait acquis sa startup d'intelligence artificielle xAI . Cette annonce fait suite à une opération réalisée l'année dernière, au cours de laquelle il a intégré X dans xAI par le biais d'un échange d'actions .

Elon Musk
