Le X de Musk est en panne pour des milliers d'utilisateurs américains, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le site X d'Elon Musk était en panne pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis jeudi, selon le site de suivi des pannes Downdetector.com.

Il y a eu plus de 16 400 incidents de personnes signalant des problèmes avec la plateforme de médias sociaux à 11 h 01, selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant les rapports d'état d'un certain nombre de sources.