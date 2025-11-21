Le X d'Elon Musk ne fonctionne plus pour des milliers d'utilisateurs américains, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le X d'Elon Musk était en panne pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis vendredi, selon Downdetector.com.

Selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant les rapports d'état d'un certain nombre de sources, plus de 19 500 rapports de problèmes avec la plateforme de médias sociaux ont été enregistrés à 10 h 51 (heure de l'Est).