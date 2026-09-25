Le vote de l'UE sur le système de conduite autonome supervisée de Tesla est reporté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de Musk au paragraphe 6)

par Marie Mannes

Le vote attendu de l'Union européenne sur l'autorisation du système de conduite entièrement autonome supervisée de Tesla sur l'ensemble du bloc a été reporté par rapport à la date prévue en octobre; selon un ordre du jour publié sur le site web de l'UE, la prochaine occasion de prendre une décision ne se présentera pas avant décembre.

* L'autorité de régulation néerlandaise RDW a approuvé le système en avril, la Belgique et une poignée d'autres pays ont emboîté le pas.

* Le RDW propose également que le logiciel soit homologué dans l’ensemble de l’Union européenne

* Tesla a déclaré le 1er septembre dans un message publié sur X qu’un vote à l’échelle de l’UE pourrait éventuellement avoir lieu le 6 octobre

* Toutefois, l’ordre du jour de la réunion du 6 octobre du Comité technique des véhicules à moteur (TCMV), qui rassemble des représentants des États membres de l’UE et de la Commission européenne, ne mentionne qu’une « poursuite des discussions » sur la demande néerlandaise d’autorisation au titre de l’article 39, avec 25 minutes allouées à cette discussion

* Le RDW a déclaré à Reuters qu’il ne ferait aucune spéculation sur la discussion, le vote ou toute issue potentielle.

* Tesla n’a pas répondu à une demande de commentaire. En réponse à une publication sur X concernant le report du vote, le directeur général Elon Musk a écrit: "soupir"

* La commission a déjà examiné la demande de Tesla lors de deux réunions précédentes. La prochaine réunion prévue du TCMV après octobre aura lieu en décembre, ce qui en fait, selon l’ordre du jour actuel, la première occasion apparente de procéder à un vote

* Un déploiement à l’échelle de l’UE nécessite le soutien d’une "majorité qualifiée" de 15 des 27 États membres de l’UE, représentant 65 % de la population de l’Union

* Plusieurs pays de l’UE, dont la Suède, ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que le FSD puisse dépasser les limitations de vitesse, tandis que les pays qui l’ont approuvé affirment que les conducteurs restent responsables du respect du code de la route

* Cette même commission a approuvé le système d’aide à la conduite BlueCruise de Ford F.N en mars 2024, avec l’Allemagne comme promoteur

* Tesla a qualifié l’homologation du FSD de "clé" pour stimuler ses ventes en Europe, où le constructeur cherche à regagner des parts de marché face à la concurrence croissante des constructeurs chinois de véhicules électriques