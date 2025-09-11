Le vol de Southwest Airlines subit une panne de moteur et se déroute en toute sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un avion de Southwest Airlines a subi une panne de moteur apparente jeudi après son départ de l'aéroport de Hollywood Burbank. Le Boeing BA.N 737-700 à destination de Phoenix s'est alors dérouté vers Los Angeles.

Southwest LUV.N a déclaré dans un communiqué qu'elle réaccommoderait les passagers sur un autre vol à destination de Phoenix. L'avion a roulé sans incident jusqu'à une porte d'embarquement de l'aéroport international de Los Angeles, a ajouté la compagnie aérienne.