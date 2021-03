Le virage écologique de la Chine

Le plan de la Chine pour assainir son environnement est, comme la taille du pays et de l'économie, tout simplement colossal. Nous pensons qu'il représente également une opportunité tout aussi colossale pour les entreprises impliquées dans cette transition, ainsi que pour les investisseurs du monde entier. (Crédits photo : Pexels - Zhang Kaiyv)

Tribune libre. Par David Smith, Senior Investment Director, Asian Equities, Mubashira Bukhari Khwaja, Investment Director, GEM Equities Aberdeen Standard Investments

La Chine a besoin d'investissements massifs pour respecter son engagement d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Les estimations varient entre 6.000 et 16.000 milliards de dollars.

Le président Xi Jinping a annoncé l'objectif historique de son pays via une liaison vidéo lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre dernier (1). La neutralité carbone signifie que la Chine devrait éliminer de l'atmosphère autant de carbone qu'elle en émet.

L'annonce était ambitieuse, car la Chine, l'un des plus gros pollueurs du monde (2), est également une économie qui est en voie de dépasser les États-Unis en tant que première économie mondiale.

Les choses évoluent parce que les décideurs politiques ont reconnu que des années de croissance économique alimentée par l'industrie lourde et les investissements en capital avaient eu un impact considérable sur l'environnement.

Les planificateurs économiques fixent des objectifs à moyen terme, appelés plans quinquennaux. Le dernier en date, le 13e, a été adopté en mars 2016. Il a placé l'environnement au centre des objectifs de développement (3). L'objectif de neutralité carbone était simplement la prochaine étape dans une série de mesures récentes.

Toutefois, la restructuration de toute une économie de la taille de celle de la Chine entraînera une facture très conséquente, même si, comme nous le prévoyons, le coût des équipements éoliens et solaires devrait continuer de baisser. Selon les estimations les plus basses, ce coût sera de l'ordre de 163 milliards de dollars par an au cours des quatre prochaines décennies environ.

Cela signifie donc des investissements (y compris ceux venant de l'étranger) dans l'univers croissant des entreprises qui soutiennent les nouvelles industries « vertes » aidant le monde dans sa transition vers un mode de vie plus durable.

Une révolution verte

Les décisionnaires stratégiques de Pékin ont veillé à ce que nombre de ces entreprises - celles qui font partie de la «chaîne de valeur» des industries vertes - soient situées en Chine. Cela explique pourquoi le pays est désormais un leader mondial de la production d'énergie éolienne, de batteries et d'énergie solaire.

Par exemple, ses fabricants d'éoliennes détiennent 26% du marché mondial ; ses fabricants de batteries représentent 78% de la capacité mondiale de fabrication ; le pays est également responsable de 91% de la production de plaquettes de silicium (utilisées pour exploiter l'énergie solaire) (4).

Le secteur de l'énergie solaire peut être une opportunité intéressante pour les investisseurs. Dans ce cadre, nous surpondérons les équipementiers et les autres entreprises qui font déjà partie dans la chaîne de valeur, plutôt que l'investissement dans les fermes solaires. La concurrence intense a créé une poignée d'entreprises leaders, ce qui est de bon augure pour les rendements futurs.

Par exemple, LONGi Green Energy Technology est une société basée à Xi'an qui est l'un des leaders mondiaux de l'industrie des plaquettes solaires monocristallines (mono). LONGi bénéficie des changements structurels qui affectent la production de panneaux solaires. Les plaquettes monocristallines sont plus efficaces que les plaquettes multicristallines et LONGi détient 39% de ce marché.

Les équipementiers sont également un territoire d'investissement dans le secteur éolien. Les entreprises qui fabriquent des éoliennes devraient tirer parti d'un marché qui s'est déjà consolidé et qui est prêt à répondre à la demande locale croissante en énergie. La décarbonisation, c'est-à-dire l'abandon des combustibles fossiles, est une aide précieuse, tandis que les barrières à l'entrée pour les entreprises locales et étrangères sont relativement élevées.

Ces entreprises sont notamment Xinjiang Goldwind Science & Technology, un fabricant d'éoliennes, de composants d'éoliennes et de groupes électrogènes basé à Pékin. Goldwind est également impliqué dans le développement de parcs éoliens. Nous sommes optimistes quant à ses perspectives à long terme, dans ce contexte favorable où la Chine souhaite conjuguer son avenir à la neutralité carbone.

Dans le même temps, les perspectives pour les combustibles fossiles sont moins positives. Ces derniers ne devraient représenter que 20 % du portefeuille énergétique de la Chine d'ici 2060, contre 85 % en 2019, selon les prévisions de Sanford C. Bernstein (5). Les entreprises du secteur des combustibles fossiles devront gérer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Cela créera des risques, mais aussi des opportunités.

La majeure partie de cette réduction de la consommation de combustibles fossiles proviendra des transports et de l'électricité - la Chine a fait de gros paris sur les véhicules électriques (VE) en plus des énergies renouvelables. Il existe également des opportunités pour les investisseurs dans ce domaine, notamment pour les fabricants de batteries qui alimentent les VE. Le rythme du changement ne fera que s'accélérer à mesure que la technologie s'améliorera et que les coûts associés diminueront.

Quoi de plus ? Alors que la Chine cherche à moderniser son réseau électrique national, il existe des opportunités d'investissement dans les entreprises qui aident le réseau à devenir «intelligent», en lui fournissant la flexibilité et la capacité nécessaires pour faire face à la contribution croissante des énergies éolienne et solaire.

Le plan de la Chine pour assainir son environnement est, comme la taille du pays et de l'économie, tout simplement colossal. Nous pensons qu'il représente également une opportunité tout aussi colossale pour les entreprises impliquées dans cette transition, ainsi que pour les investisseurs du monde entier.



