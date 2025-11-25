Le vieillissement des populations est une "bombe à retardement" pour la croissance, selon la BERD

Les pays doivent agir maintenant pour éviter que le ralentissement de la croissance démographique ne fasse des ravages sur leurs perspectives économiques à long terme, a déclaré la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) dans un rapport annuel publié mardi.

Le vieillissement de la population a déjà commencé à entraver la croissance économique dans certains pays et, dans les pays émergents d'Europe, la baisse de la proportion de personnes en âge de travailler devrait réduire la croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB) par habitant de près de 0,4 point de pourcentage par an en moyenne entre 2024 et 2050.

"Aujourd'hui déjà, la démographie érode l'amélioration des niveaux de vie et constituera à l'avenir un frein à la croissance du PIB", a déclaré Beata Javorcik, économiste en chef de la BERD, à Reuters.

Les pays post-communistes "vieillissent avant de s'enrichir", a-t-elle ajouté, avec un âge médian de 37 ans pour un PIB moyen par habitant de 10.000 dollars. Cela représente un quart du PIB moyen des pays avancés lorsqu'ils ont atteint cet âge médian dans les années 1990.

Le rapport souligne une série de facteurs à l'origine de la chute du taux de natalité, allant de l'évolution des normes sociales à la réduction des revenus des femmes à la suite de la naissance d'un enfant.

Si presque tous les pays d'opérations de la BERD ont mis en place au moins quelques mesures incitatives pour stimuler le taux de natalité, Beata Javorcik estime qu'elles n'ont produit de changement significatif et durable dans aucun d'eux.

Le rapport note que très peu de pays acceptent le niveau de migration nécessaire pour contrer la baisse des naissances et la plupart des citoyens sont "ambivalents" quant à une hausse de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité.

Dans ces conditions, le levier le plus important serait l'allongement de la vie active, selon Beata Javorcik, ce qui nécessiterait plus de reconversions professionnelles et, éventuellement, des modifications des régimes de retraite.

"Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir une conversation adulte avec les électeurs sur la situation actuelle, car les gens ont tendance à sous-estimer la signification des tendances démographiques", a-t-elle déclaré.

"Nous devons informer, en particulier, les jeunes électeurs, car ce sont eux qui porteront le fardeau des régimes de retraite par répartition".

