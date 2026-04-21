 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le vice-premier ministre chinois se félicite de l'approfondissement de la coopération avec les entreprises américaines
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 16:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le vice-premier ministre chinois He Lifeng a rencontré des dirigeants de deux entreprises américaines cette semaine et a déclaré qu'il était favorable à ce que davantage d'entreprises américaines approfondissent leur coopération avec la Chine.

* Il a déclaré à Peter Arduini, président-directeur général de GE HealthCare GEHC.O , à Pékin mardi, que la Chine élargirait son ouverture et favoriserait un environnement commercial de premier ordre, a rapporté l'agence de presse gouvernementale Xinhua.

* Il a déclaré que la Chine accueillait davantage d'entreprises américaines, y compris GE HealthCare, pour "continuer à approfondir la coopération mutuellement bénéfique avec la Chine", selon Xinhua.

* "La Chine et les États-Unis disposent d'un vaste espace de coopération et d'intérêts communs étendus", a-t-il déclaré lundi à un conseiller principal de la société de conseil américaine Albright Stonebridge Group, selon Xinhua.

Valeurs associées

GE HLTC TECH
73,3900 USD NASDAQ -1,02%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD AMEX 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank