Le vice-premier ministre chinois se félicite de l'approfondissement de la coopération avec les entreprises américaines

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Le vice-premier ministre chinois He Lifeng a rencontré des dirigeants de deux entreprises américaines cette semaine et a déclaré qu'il était favorable à ce que davantage d'entreprises américaines approfondissent leur coopération avec la Chine.

* Il a déclaré à Peter Arduini, président-directeur général de GE HealthCare GEHC.O , à Pékin mardi, que la Chine élargirait son ouverture et favoriserait un environnement commercial de premier ordre, a rapporté l'agence de presse gouvernementale Xinhua.

* Il a déclaré que la Chine accueillait davantage d'entreprises américaines, y compris GE HealthCare, pour "continuer à approfondir la coopération mutuellement bénéfique avec la Chine", selon Xinhua.

* "La Chine et les États-Unis disposent d'un vaste espace de coopération et d'intérêts communs étendus", a-t-il déclaré lundi à un conseiller principal de la société de conseil américaine Albright Stonebridge Group, selon Xinhua.