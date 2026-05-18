Le vice-Premier ministre chinois rencontre Lisa Su, directrice générale d'AMD

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La Chine invite des entreprises telles qu'Advanced Micro Devices AMD.O à "saisir les opportunités offertes par le développement de la Chine et à approfondir une coopération mutuellement bénéfique", a déclaré lundi le vice-Premier ministre He Lifeng lors d'une rencontre avec Lisa Su, directrice générale d'AMD, à Pékin.

Le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump "sont parvenus à une série de consensus importants" lors du sommet de la semaine dernière, a déclaré M. He. Les équipes commerciales des deux pays "ont obtenu des résultats globalement équilibrés et positifs" et apporteront davantage de certitude et de stabilité aux relations commerciales et économiques bilatérales, a-t-il ajouté.