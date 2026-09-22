Le vice-ministre chinois du Commerce rencontre des entreprises étrangères

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Le vice-ministre chinois du Commerce, Ling Ji, a rencontré lundi à Pékin des représentants de Novo Nordisk NOVOb.CO , Cummins CMI.N , ABB ABBN.S et Danaher DHR.N , entre autres, selon un communiqué du ministère publié mardi.

La Chine « garantira la stabilité et la sécurité des activités des entreprises à capitaux étrangers en Chine », a déclaré Ling Ji lors d’une réunion avec plus de 30 entreprises étrangères, ajoute le communiqué.